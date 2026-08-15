۲۰۶ پروژه ارتباطی خراسان شمالی با اعتبار ۱۷ هزار میلیارد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۰۶ پروژه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان شمالی با مجموع اعتبار ۱۷ هزار و ۳۷۶ میلیارد ریال، همزمان با سفر استانی سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه شورای اداری خراسان شمالی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
این پروژهها با هدف توسعه ارتباطات روستایی، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش ظرفیت و پایداری شبکه، توسعه فیبر نوری و تقویت پوشش تلفن همراه در نقاط مختلف خراسان شمالی اجرا شدهاند.
در بخش توسعه ارتباطات روستایی، ۳۶ پروژه با اعتبار ۲ هزار و ۴۳۳ میلیارد ریال اجرا شده که شامل تأمین ارتباط و اینترنت ۴۰ روستا از طریق نصب و راهاندازی ۳۵ ایستگاه تلفن همراه روستایی و ارتقای فناوری ۱۱ ایستگاه تلفن همراه است.
در حوزه توسعه شبکه ثابت نیز ۱۱ پروژه با سرمایهگذاری ۴ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید که توسعه سوئیچ، انتقال، داده، فیبر نوری، ساختمان، برق و تأسیسات را شامل میشود.
همچنین سه پروژه با سرمایهگذاری ۵۵۰ میلیارد ریال اجرا شده است که افزایش ظرفیت انتقال و هسته شبکه ارتباطی خراسان شمالی و ارتقای پایداری شبکه در شهرستانهای آشخانه، بجنورد، چشمهخان، اسفراین و شیروان را به همراه دارد.
مجموع این پروژهها با هدف افزایش پوشش ارتباطی روستاها و شهرهای خراسان شمالی، ارتقای کیفیت و ظرفیت شبکه، توسعه ارتباطات ثابت و سیار و تقویت پایداری شبکه به بهرهبرداری رسید.
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