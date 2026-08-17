محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین تحلیل نقشههای پیشبینی و پیشیابی هواشناسی افزود: بر اساس بررسی دادهها و نقشههای جوی، شرایط گرم و نسبتاً پایدار دمایی در روزهای پیش رو ادامه خواهد داشت و تغییرات دمای روزانه محدود خواهد بود.
ترابیان اظهار کرد: برای امروز دوشنبه ۲۶ مردادماه آسمان استان قم صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد در سطح استان رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: وزش باد در روز دوشنبه در برخی ساعات به محدوده نسبتاً شدید تا شدید میرسد و در برخی نقاط استان نیز احتمال شکلگیری گردوخاک وجود دارد.
وی با بیان اینکه جهت وزش باد در روز دوشنبه شرقی خواهد بود، افزود: سرعت باد در این روز بین ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت پیشبینی شده است و همین شرایط میتواند در نقاط مستعد با خیزش گردوخاک همراه شود.
کارشناس هواشناسی استان قم گفت: دمای هوا در روز دوشنبه نیز همچنان در محدوده بالای ۴۰ درجه باقی میماند و دمای کمینه شهر قم ۲۹ درجه و بیشینه دما ۴۴ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
ترابیان افزود: در روز سهشنبه ۲۷ مردادماه نیز آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در مناطق مختلف استان ادامه خواهد داشت.
وی بیان کرد: برای روز سهشنبه نیز وزش باد با جهت شرقی پیشبینی شده و سرعت آن در برخی ساعات به ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید که در مناطق مستعد میتواند با گردوخاک همراه باشد.
وی با اشاره به وضعیت دمایی روز سهشنبه اظهار کرد: کمینه دمای شهر قم در این روز ۲۷ درجه و بیشینه دما ۴۳ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است و روند کلی دما همچنان گرم خواهد بود.
کارشناس هواشناسی استان قم با اشاره به چشمانداز جوی روزهای بعد گفت: روز چهارشنبه آسمان استان صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی پیشبینی میشود.
ترابیان ادامه داد: بر اساس نقشههای پیشیابی، روز پنجشنبه نیز آسمان قم صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد شدید رخ میدهد که در مناطق مستعد احتمال ایجاد گردوخاک وجود خواهد داشت.
وی افزود: بررسی روند دمایی روزهای آینده نشان میدهد گرمای هوا تا چهار روز آینده در استان قم تداوم خواهد داشت و تغییرات روزانه دما محدود خواهد بود.
وی همچنین به بیشینه و کمینه دمای ثبتشده در استان قم طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: دستجرد با ثبت دمای ۲۴.۵ درجه سانتیگراد خنکترین صبحگاه استان را داشته و جمکران نیز با دمای ۴۳.۷ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان در بعدازظهر گذشته بوده است.
قم- کارشناس هواشناسی استان قم با اشاره به تداوم هوای گرم در استان گفت: گرمای هوا تا چهار روز آینده در قم ماندگار خواهد بود.
محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین تحلیل نقشههای پیشبینی و پیشیابی هواشناسی افزود: بر اساس بررسی دادهها و نقشههای جوی، شرایط گرم و نسبتاً پایدار دمایی در روزهای پیش رو ادامه خواهد داشت و تغییرات دمای روزانه محدود خواهد بود.
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