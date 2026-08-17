به گزارش خبرنگار مهر، امیر شهرابی فراهانی، شهردار منطقه ۱۴ تهران، با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از جنگ اخیر اظهار کرد: در جریان این جنگ، حدود ۲۴۰۰ واحد تجاری، اداری و مسکونی در منطقه ۱۴ آسیب دیدند که حدود ۱۶۰ واحد از این تعداد تجاری و اداری و مابقی مسکونی بودند.

وی افزود: بخشی از این آسیب‌ها مربوط به مجموعه‌های نظامی و بخشی مربوط به بافت شهری منطقه بود. ما در یک بازه زمانی حدود دو ماهه، یعنی از اواخر فروردین تا نیمه خرداد، تکلیف تمام ساختمان‌های آسیب‌دیده را مشخص کردیم.

تعیین تکلیف واحدهای آسیب‌دیده

شهردار منطقه ۱۴ تهران ادامه داد: در برخی موارد مستقیماً عملیات تعمیرات انجام شد و در مواردی نیز براساس نظر کارشناسی، هزینه تعمیرات به مالکان پرداخت شد. برای ساختمان‌هایی که نیاز به تخریب داشتند نیز اقدامات مربوط به پرداخت هزینه انجام شد.

شهرابی فراهانی با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده از خانواده‌های آسیب‌دیده گفت: کارت‌های هدیه برای کمک به تأمین لوازم منزل نیز در اختیار خانواده‌ها قرار گرفت و در حوزه اسکان، تعمیرات و هماهنگی‌های مربوط به بیمه خودرو و وسایل نیز اقدامات لازم انجام شد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر در منطقه ۱۴ موضوع کمک‌رسانی به واحدهای آسیب‌دیده مسکونی روی زمین نمانده و تقریباً در تیرماه به مرحله صفر شدن پرونده‌های مربوط به این بخش رسیدیم. البته موضوع واحدهای تجاری و اداری شرایط متفاوتی دارد و پیگیری آن در حوزه دولت انجام می‌شود.

تخریب‌شده‌ها؛ دو طبقه تشویقی برای نوسازی

شهردار منطقه ۱۴ تهران درباره ساختمان‌هایی که به طور کامل تخریب شده‌اند نیز گفت: برای این واحدها، مالکان دو سال فرصت تنفس دارند تا نسبت به دریافت پروانه و ساخت‌وساز اقدام کنند و شهرداری نیز دو طبقه تشویقی برای نوسازی در نظر گرفته است.

شهرابی فراهانی افزود: در نهایت، ساخت‌وساز نیازمند اراده مالک و سازنده است و نمی‌توان مالک را به اجبار وارد فرآیند ساخت کرد، اما شهرداری مشوق‌های لازم را برای تسریع در نوسازی ارائه می‌کند.

بازار گل شهید محلاتی نیازمند تخریب و نوسازی کامل است

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت بازار گل شهید محلاتی اظهار کرد: راه‌حل اصلی مشکل این بازار، تخریب و نوسازی کامل آن است و در این موضوع تردیدی وجود ندارد.

شهردار منطقه ۱۴ تهران ادامه داد: تا زمانی که مشکل مالکیت و وضعیت هیئت‌مدیره بازار حل نشود، شهرداری نمی‌تواند پروانه تخریب و نوسازی صادر کند. بازار گل دارای رأی ماده ۱۰۰ است اما این رأی به دلیل موضوعات اجتماعی، اشتغال و مسائل دیگر اجرایی نشده است.

شهرابی فراهانی گفت: باید توجه داشت که اساس این مجموعه از ابتدا با مشکل مواجه بوده و اگر قرار است مشکلات آن به صورت اساسی حل شود، باید موضوع مالکیت تعیین تکلیف شود.

وی افزود: در شرایط موجود، تیم‌های HSE شهرداری با همراهی آتش‌نشانی و مدیریت بحران به صورت دوره‌ای از بازار بازدید می‌کنند و گاهی نیز با حضور دادستان این بازدیدها انجام می‌شود. درباره غرفه‌ها، کپسول‌های آتش‌نشانی، سیستم‌های اعلام و اطفای حریق و مسیرهای خروج و فرار نیز اخطارهای لازم صادر و پیگیری می‌شود.

احداث پارکینگ هزار واحدی در جنوب محلاتی

شهردار منطقه ۱۴ تهران درباره توسعه ظرفیت پارکینگ در منطقه نیز گفت: یکی از بهترین گزینه‌ها برای تأمین پارکینگ شهری، پارکینگ‌های طبقاتی است. در ابتدای دوره مدیریت شهری فعلی، پارکینگ امیرکبیر در محدوده ۱۷ شهریور افتتاح شد که یکی از پروژه‌های شاخص منطقه بود.

وی از احداث یک پارکینگ عمومی جدید در محدوده مترو آهنگ خبر داد و گفت: زمین بزرگی که در اختیار کارگاه ساخت مترو بود، آزادسازی شده و در جنوب محلاتی و تقاطع محلی قرار دارد. مطالعات اجرایی این پروژه انجام شده و مصوبات بالادستی نیز اخذ شده است.

شهرابی فراهانی ادامه داد: در این محل پیش‌بینی احداث پارکینگی با ظرفیت حدود هزار واحد را داریم که امیدواریم با اجرای آن، بخشی از مشکل پارک خودرو در جنوب شرق تهران برطرف شود. در صورت پیشرفت مناسب، تلاش می‌کنیم این پروژه در بازه زمانی حدود ۹ ماهه به نتیجه برسد.

منطقه ۱۴ آماده مقابله با شرایط بحرانی است

وی درباره آمادگی منطقه ۱۴ برای شرایط احتمالی آینده نیز گفت: تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر باعث شد نگاه شهرداری تهران به مدیریت بحران تغییر کند. پیش از این، عمده برنامه‌ریزی‌ها برای حوادثی مانند سیل و زلزله بود، اما مدیریت شرایط جنگی کاملاً متفاوت است.

شهردار منطقه ۱۴ تهران افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه، ستاد اضطرار منطقه را تشکیل دادیم و تمام نهادهای دخیل در مدیریت بحران منطقه را عضو این ستاد کردیم تا در صورت وقوع حادثه، وظایف و امکانات هر مجموعه از قبل مشخص باشد.

شهرابی فراهانی با اشاره به تجربه منطقه در جنگ اخیر گفت: در نخستین ساعات پس از وقوع حملات، مجموعه مدیریت منطقه، بسیج، آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های مرتبط در منطقه پای کار آمدند و در کمتر از ۲۴ ساعت آمادگی لازم ایجاد شد.

وی خاطرنشان کرد: در زمان اصابت‌ها، تیم‌های آواربرداری، امداد و HSE آماده بودند و تجربه‌ای که از جنگ ۱۲ روزه به دست آمده بود، در مدیریت شرایط جنگ اخیر بسیار کمک کرد.

حمایت از اشتغال زنان و ایجاد بازار دائمی مشاغل خانگی

شهردار منطقه ۱۴ تهران همچنین درباره حمایت از بانوان و مشاغل خانگی گفت: پس از جنگ، برخی مجموعه‌های اشتغال زنان از جمله مجموعه‌های کوثر و شهبانو تعطیل شدند که تلاش کردیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن دوباره فعالیت آنها را آغاز کنیم تا وقفه‌ای در اشتغال و درآمد زنان ایجاد نشود.

وی افزود: در مواردی که خانواده‌ها با مشکل مواجه بودند، حمایت‌هایی نیز انجام شد و در بازارهای هفتگی منطقه تلاش کردیم با ارائه تخفیف یا حذف برخی هزینه‌ها، شرایط بهتری برای فعالیت بانوان فراهم کنیم.

شهرابی فراهانی از برنامه منطقه برای ایجاد یک محل دائمی عرضه محصولات مشاغل خانگی بانوان خبر داد و گفت: این موضوع در برنامه چند ماه آینده ما قرار دارد و در حال بررسی مکان مناسب برای ایجاد فضایی دائمی جهت عرضه محصولات و حمایت از مشاغل خانگی بانوان هستیم.

وی همچنین به فعالیت مجموعه شهردخت منطقه ۱۴ اشاره کرد و گفت: این مجموعه در حال حاضر فعال است و کلاس‌های مختلف در آن برگزار می‌شود و در حوزه بانوان منطقه نیز تلاش داریم نگاه ویژه‌تری داشته باشیم.

تغییر پهنه خاوران

وی در رابطه با اجرای طرح تعریض پهنه خاوران، یادآور شد: بسیاری از مجموعه ها در این پهنه، گاراژ هستند و این پهنه شکل مناسبی به عنوان یک خیابان در تهران ندارد. پهنه این خیابان تغییر کرد و دو هکتار از آن تجاری، خدماتی است. بعضاً این مجموعه ها مسائل داخلی دارند اما آنچه می توان به عنوان یک خبر خوب اعلام کرد تغییر این پهنه پس از سالهای طولانی است.

شهرابی با بیان اینکه مالکیت ساختمان کارخانه فیلکو با بانک پارسیان است، خاطرنشان کرد: پروژه نیمه کاره رها شد؛ ما پیگیری های زیادی انجام دادیم که پروژه مجدداً فعال شود. متأسفانه تعدادی پروژه عظیم توسط نهادهای بزرگ تعریف می شوند و پس از تغییر نظرات دچار اختلال می شوند. در منطقه تعدادی پروژه از این دست داریم. برای مثال پروژه میدان ۱۷ شهریور تعریف شده بود که با پیگیری های صورت گرفته مشکل این پروژه که به گود پرخطر تبدیل شده بود، حل شد. در حال رایزنی هستیم که مشکل پروژه با همکاری مالکیت آن رفع شود.

وی ادامه داد: پروژه های رها شده زیادی در تهران وجود دارد و با توجه به اینکه شهرداری از لحاظ حقوقی نمی تواند به موضوع ورود کند، نیمه کاره باقی می مانند.

تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه به پروژه های طرح «من شهردارم»

شهرابی با بیان اینکه طرح من شهردارم با ایده بودجه ریزی مشارکتی شکل گرفت، اظهار کرد: تلاش ما بر این بود که ۱۰ تا ۱۵ درصد بودجه هر منطقه به طرح من شهردارم اختصاص یابد؛ با این وجود از دو هزار میلیارد تومان بودجه منطقه در سال جاری ۵۰۰ میلیارد تومان به پروژه های من شهردارم اختصاص یافته است.

۱۱۰ کیلومتر نهرسازی در منطقه طی ۲ سال

شهردار منطقه ۱۴ تهران با بیان اینکه در طول دو سال اخیر ۱۱۰ کیلومتر نهرسازی در منطقه اجرا شده و بر رعایت بهداشت و نظافت معابر تأثیر گذاشته است، خاطرنشان کرد: دو مجموعه چمن مصنوعی و چند پروژه ورزشی نیز در منطقه در حال احداث است که این پروژه ها بر ارتقاء کیفیت زندگی در منطقه اثرگذار است. یکی از گلایه های شهروندان در ابتدای حضور بنده در منطقه وجود جانوران موذی در سطح معابر بود که با اجرای نهرها این موضوع مدیریت شد.

افتتاح آزادراه شهید شوشتری و ایستگاه مترو تختی در ایام جنگ

وی با اعلام اینکه در اوج جنگ یک پروژه در منطقه ۱۴ به بهره برداری رسید، خاطرنشان کرد: در همان ایام آزادراه شهید شوشتری و ایستگاه مترو تختی به عنوان پروژه های فرامنطقه ای در این منطقه افتتاح شد.

۸۵ پروژه در منطقه در حال احداث و یا در آستانه آغاز عملیات

شهرابی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۵ پروژه در منطقه در حال احداث و یا در آستانه آغاز عملیات است، یادآور شد: یک سرای محله، سوله ورزشی چند منظوره، چهار مخزن ذخیره آب، چهار زمین چمن، دو بازار میوه و تره بار، مرکز معاینه فنی، آتش نشانی قصر فیروزه و نیروگاه خورشیدی و تصفیه خانه ابوذر و تکمیل تقاطع غیرهمسطح بزرگراه های بسیج- محلاتی از جمله پروژه های این منطقه است.

شهردار منطقه ۱۴ همچنین تصریح کرد: پیمانکار مجدداً عملیات خود را در بزرگراه بسیج- محلاتی آغاز کرده و افتتاح آن در کاهش ترافیک ورودی ها و خروجی های شرق تهران بسیار اثرگذار خواهد بود. برنامه ما این است در سال ۱۴۰۵ پروژه هایی را به ارزش سه همت اجرایی کنیم که با احتساب پروژه های فرامنطقه ای این عدد فراتر خواهد رفت.

وی با بیان اینکه یک دسترسی در پل سوم محله ابوذر ایجاد شد، خاطرنشان کرد: یکی از چالش ها در این محله تکمیل کف سازی مسیر ابوذر است. شاید این موضوع برای مردم چندان قابل لمس نباشد اما برای مدیریت شهری اهمیت دارد که بخشی از آن انجام شده و مابقی آن در حال اجراست.

۱۶ پل عابر ناایمن در منطقه

شهرابی با اعلام اینکه ۳۷ پل عابر پیاده در معابر منطقه وجود دارد، گفت: ۱۶ پل بر اساس برآوردها ناایمن است. در منطقه ۱۶ پل جدید در حال احداث است که سه پل در حال نصب است و ۱۳ پل دیگر را نیز به تدریج نصب خواهیم کرد.

شهردار منطقه ۱۴ درخصوص اثرگذاری افتتاح آزادراه شهید شوشتری بر ترافیک این محدوده، اظهار کرد: این پروژه معارض هایی داشت که ما پیشنهاد دادیم که برای رفع این معارض ها تملک هایی صورت بگیرد که انجام شد. قرار شد از میدان فدک ورودی فاز یک اجرایی شود تا بتوان آن را افتتاح کرد.