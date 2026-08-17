به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان به میزبانی اسلواکی، در وزن ۸۷ کیلوگرم، امیرحسین نعمت‌زاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل تاگایف از قزاقستان با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر یک مغلوب پتروسیان از ارمنستان شد، اما با توجه به فینالیست شدن حریفش، به مرحله شانس مجدد راه یافت. وی در این مرحله یونسف از قرقیزستان را با نتیجه ۷ بر صفر از پیش‌رو برداشت و راهی دیدار رده بندی شد، نعمت زاده در این مرحله به مصاف مایر از اتریش خواهد رفت.

پیش از این در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، امیرحسین عبدولی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر یک بوگر از آمریکا را شکست داد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. عبدولی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۵ مغلوب عصام حسین از مصر شد و با توجه به شکست حریفش در دور بعد، از دور رقابت‌ها کنار رفت.