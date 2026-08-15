به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری یزد، حسین ابوطالبی از اجرای فرش کف‌پوش‌های پازلی تولید شده از لاستیک‌های بازیافتی در سطح بوستان‌های شهر یزد با هدف تکمیل چرخه مدیریت پسماند، حفاظت از محیط زیست شهری و حذف زوائد بصری خبر داد.

وی با بیان این که این نوع کف‌پوش در بوستان همیشه‌بهار آزادشهر مورد بهره برداری قرار گرفته است، گفت: در این طرح که به همت مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری یزد و با همکاری سازمان‌های مدیریت پسماند و سیما، منظر و فضای سبز شهری و در مشارکت با یک شرکت دانش بنیان صورت گرفته است، با استفاده از لاستیک‌های فرسوده و ضایعاتی، کف‌پوش‌های با کیفیت بالا و با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی شهر یزد تولید شده است.

وی افزود: از ویژگی‌های این کف پوش بحث مقاومت در برابر اشعه خورشید مناطق کویری، خاصیت ضد احتراق، خاصیت ضربه پذیری بالا، اخذ استاندارد HIC می‌باشد.

ابوطالبی تصریح کرد: این کف پوش‌ها به دلیل طراحی پازلی نسبت به کف پوش‌های مربعی که قبلا در پارک‌های بازی کودکان استفاده می‌شدند از مقاومت بالاتری نسبت به تغییر شکل‌های ناشی از انبساط و انقباض‌های دمایی برخوردار است.