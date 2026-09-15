حریف آسیایی گل گهر دست روی ستاره آرژانتینی گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الجزیره امارات که امروز سهشنبه ۲۴ شهریور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف گلگهر ایران میرود، مذاکرات پیشرفتهای را برای جذب مائورو ایکاردی مهاجم آرژانتینی آغاز کرده است.
رسانه اماراتی «سدد» نوشت: باشگاه الجزیره در حال مذاکره با ایکاردی ۳۳ ساله است تا این مهاجم آرژانتینی را به صورت بازیکن آزاد به خدمت بگیرد. ایکاردی پیش از این برای تیم گالاتاسرای ترکیه بازی میکرد و در حال حاضر بازیکن آزاد محسوب میشود.
این مهاجم در سه فصل و در دوران حضورش در گالاتاسرای، در مجموع ۱۰۲ مشارکت مستقیم در گلهای این تیم داشته است.
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