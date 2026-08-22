رشد ۱۰۹ هزار واحدی شاخص کل بورس تهران و صعود به کانال ۶ میلیونی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، داده‌های آماری این مدیریت نشان می‌دهد امروز ارزش معاملات بازار خرد و TAL «سهام و صندوق‌های سهامی» به ۳۰,۹۵۱ میلیارد تومان رسید.

در معاملات امروز، مجموع ارزش معاملات بازارهای بورس و فرابورس به محدوده ۳۷۰ همت رسید و ارزش کل بازارهای سهام ایران، شامل: بورس، بازار پایه و فرابورس نیز در محدوده ۲۰,۴۵۳ همت قرار گرفت.

افزون بر این، شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۰۹ هزار واحدی معادل ۱.۸ درصدی به سطح ۶ میلیون و ۶۱ هزار و ۵۴۷ واحد رسید.

در مبادلات امروز شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۱.۸ درصدی در محدوده یک میلیون و ۷۱۷ هزار و ۶۸۴ واحد قرار گرفت. شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۱.۸ درصدی به سطح ۴۸ هزار و ۷۰۸ واحد رسید.

هم‌چنین، امروز در مرحله معاملات پایانی (TAL) ۲۵۶ نماد به ارزش ۴۹ میلیارد تومان معامله شد.