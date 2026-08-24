به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه پیش از ظهر دوشنبه در جریان سفر به استان قم با حضور در محل اجرای تصفیه‌خانه فاضلاب پردیسان، از روند پیشرفت این پروژه بازدید و در جریان آخرین وضعیت عملیات اجرایی و اعتبارات آن قرار گرفت.



این بازدید با همراهی اکبر بهنام‌جو استاندار قم، خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و ابراهیمی معاون امور هماهنگی استانداری انجام شد و گزارشی از وضعیت فنی و اجرایی پروژه به معاون اجرایی رئیس‌جمهور ارائه شد.



تصفیه‌خانه فاضلاب پردیسان با هدف تأمین زیرساخت‌های فاضلاب شهرک پردیسان، مسکن مهر و واحدهای نهضت ملی مسکن در حال احداث است و پس از تکمیل، امکان تصفیه ۵۵ هزار مترمکعب فاضلاب در شبانه‌روز را خواهد داشت.



ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای این مجموعه، امکان بهره‌مندی حدود ۴۲۵ هزار نفر از خدمات تصفیه فاضلاب را فراهم می‌کند و اجرای آن از جمله طرح‌های مهم زیرساختی استان قم در حوزه مدیریت فاضلاب محسوب می‌شود.



پروژه به پیشرفت ۶۷ درصدی رسید



عملیات اجرایی این تصفیه‌خانه از سال ۱۴۰۴ آغاز شده و طبق گزارش ارائه‌شده در جریان بازدید، پیشرفت فیزیکی کل پروژه به ۶۷ درصد رسیده است.



در بخش سیویل نیز میزان پیشرفت حدود ۴۴ درصد اعلام شده و قرارداد اجرای پروژه با رقمی معادل ۹۴۵ میلیارد تومان منعقد شده است.



اجرای این طرح بر عهده شرکت آب و فاضلاب استان قم قرار دارد و تکمیل آن برای تأمین نیاز فاضلاب مناطق مسکونی جدید و جمعیت رو به رشد پردیسان و محدوده‌های پیرامونی پیش‌بینی شده است.



۵۲۰ میلیارد تومان اعتبار محقق شد



برای اجرای تصفیه‌خانه فاضلاب پردیسان، یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در مصوبات سفر اختصاص یافته که تاکنون ۵۲۰ میلیارد تومان آن از سوی سازمان برنامه و بودجه محقق شده است.



از اهداف اجرای این پروژه، افزایش جمعیت برخوردار از خدمات تصفیه فاضلاب در استان قم از ۵۰۰ هزار نفر به ۹۲۵ هزار نفر عنوان شده است.



با بهره‌برداری از این تصفیه‌خانه، بخشی از ظرفیت مورد نیاز برای مدیریت فاضلاب مناطق در حال توسعه قم فراهم می‌شود و زیرساخت لازم برای خدمات‌رسانی به جمعیت پیش‌بینی‌شده در این محدوده تقویت خواهد شد.



طرح پردیسان زیرساختی و زیست‌محیطی است



تصفیه‌خانه فاضلاب پردیسان از طرح‌های مهم زیرساختی استان قم به شمار می‌رود و تکمیل آن در ارتقای شاخص‌های بهداشتی و زیست‌محیطی منطقه نقش خواهد داشت.



اجرای این پروژه با توجه به توسعه جمعیتی پردیسان و احداث واحدهای مسکونی در قالب طرح‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، برای تأمین زیرساخت پایدار فاضلاب این محدوده دنبال می‌شود.



بر اساس گزارش ارائه‌شده در جریان بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور، روند اجرای پروژه و میزان پیشرفت فیزیکی و اعتباری آن مورد بررسی قرار گرفت.