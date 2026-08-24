نصب اتاق رصد اجرام آسمانی در رصدخانه مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام مروتی روز دوشنبه نصب این اتاق را ظرفیت جدید رصدخانه مراغه عنوان و اظهار کرد: عملیات احداث و نصب اتاق رصد اجرام آسمانی در مجموعه تاریخی رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی با رویکرد فراهم‌سازی امکان رصد مستقیم ستارگان و اجرام آسمانی برای شهروندان و گردشگران توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری مراغه در حال اجرا است.

به گفته وی این پروژه با پیشرفت ۸۰ درصدی و طبق برنامه ریزی ها، در روزهای آینده به اتمام می‌رسد که برای اجرای آن ۱۵ میلیارد ریال هزینه شده است.

مروتی درباره مشخصات فنی اتاق رصد گفت: این سازه با قطر چهار متر و با رویکرد توسعه ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و گردشگری مجموعه رصدخانه خواجه نصیر مراغه احداث شده است.

وی با بیان اینکه اتاق رصد جدید با کارکردی مستقل از گنبد موجود در محوطه رصدخانه طراحی شده است یادآور شد: گنبد کنونی نقش حفاظتی برای بقایای بنای تاریخی رصدخانه دارد، در حالیکه سازه جدید با هدف ایجاد امکان رصد واقعی آسمان و مشاهده ستارگان و اجرام آسمانی احداث می‌شود.

مروتی ادامه داد: این فضای جدید می‌تواند ظرفیت دیگری برای حضور شهروندان و گردشگران در مجموعه رصدخانه مراغه ایجاد کرده و زمینه استفاده آموزشی و علمی علاقه‌مندان به نجوم را فراهم کند.

رصدخانه مراغه به شماره ۱۶۷۵ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و نه تنها کامل‌ترین رصدخانه‌ای است که در زمان خود ایجاد شده است، بلکه نخستین رصدخانه مجهز قبل از کشف دوربین به شمار می‌رود؛ به طوری که تا ۳۰۰ سال بعد رصدخانه‌ای با آن امکانات در غرب به وجود نیامد.

ابوجعفر محمدبن محمد معروف به خواجه نصیر طوسی ۵ اسفند سال ۵۹۷ هجری در طوس به دنیا آمد و در سال ۶۷۲ هجری در ۷۵ سالگی درگذشت و در کاظمین به خاک سپرده شد.

رصدخانه مراغه که در دوره حاکمیت هلاکوخان نوه چنگیزخان مغول و توسط خواجه نصیر توسی در سال ۶۵۷ هجری و قرن ۱۲ میلادی به روی تپه‌ای در غرب شهر مراغه ساخته شد، نه تنها برای علم نجوم کارایی داشت بلکه به دلیل تجمیع دانشمندان ممالک اسلامی و حتی خاور دور به عنوان مرکز علمی و تخصصی زمان در رشته‌هایی همچون طب، ریاضی، فیزیک و علوم انسانی و اسلامی نیز فعالیت می‌کرد.

کتابخانه‌ای شامل ۴۰۰ هزار جلد کتاب، ابزارهای اخترشناسی از جمله ذات‌الربع دیواری به شعاع ۴۳۰ سانتی متر، حلقه دار (ذات‌الحلق)، حلقه انقلابی، حلقه اعتدالی و حلقه سموت از امکانات شگرف آن دوره طلایی علوم و فنون اسلامی در رصدخانه مراغه است که اکنون تنها قلیلی از آن آثار موجود است و بیشتر اشیای رصدخانه در موزه‌های اروپایی نگهداری می‌شود.