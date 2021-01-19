سازمان‌ شیلات و منطقه آزاد چابهار تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، به منظور هم‌افزایی و انجام فعالیت‌های مشترک شیلاتی در چابهار، با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود برای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های شیلاتی در حوزه‌های مختلف، تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار و سازمان شیلات ایران منعقد شد.

نبی الله خون‌میرزایی، رئیس سازمان شیلات در این مراسم اظهار داشت: بسیار خوش‌بین هستم سازمان منطقه آزاد چابهار می‌تواند بسیاری از موانع و گره‌های امور شیلاتی در منطقه را برطرف کند و به روند اجرای کارها شتاب بدهد و وجود اختیارات قانونی و اراده قوی در سازمان منطقه منطقه آزاد چابهار و سازمان شیلات می‌تواند این ظرفیت را بیشتر کند.

وی افزود: شیلات در سیستان و بلوچستان، دو سایت بزرگ بریس و دشت تنگ را در دستور کار توسعه پرورش میگو دارد که با توجه به استقبال پرورش دهندگان مشکلی در این زمینه وجود ندارد. اما این منطقه در زمینه پرورش آبزیان دریایی با عقب ماندگی مواجه است که انتظار داریم در این زمینه هم به سازمان شیلات و هم به توسعه منطقه در پرورش ماهی در دریا کمک و همکاری کنید.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حوزه پرورش ماهی در قفس‌های دریایی در کشور به طور کلی یک عقب ماندگی بسیار شدید داریم به ویژه در استان سیستان و بلوچستان و نوار ساحلی جنوب این عقب ماندگی چشم گیرتر است.

رئیس سازمان شیلات در ادامه اظهار داشت: در این منطقه حداقل ۸ پهنه مطالعه شده وجود دارد که حدود ۴۵ هزار تن ظرفیت تولید دارد اما با این وجود ما نتوانستیم در دریا کار چشمگیری که بتواند قابل ترویج در سایر مناطق باشد انجام دهیم.

وی در پایان تصریح کرد: انتظار می‌رود با استفاده از ظرفیت‌های منطقه و مشارکت‌هایی که به هر شکلی می‌تواند با سرمایه‌گذاران در این زمینه صورت گیرد تلاش شود کار بسیار مطمئن و تولید پایدار و اشتغال در منطقه عملیاتی شود.