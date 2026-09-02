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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

احتمال افزایش ۲ درجه‌ای دمای بیشینه در همدان

احتمال افزایش ۲ درجه‌ای دمای بیشینه در همدان

همدان-کارشناس هواشناسی همدان از آسمان صاف تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد ملایم در چندروز آینده در استان خبر داد و گفت: انتظار می‌رود از روز جمعه افزایش دمای بیشینه افزایش یابد.

محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درخصوص وضعیت جوی استان همدان اظهار کرد: در چند روز آتی آسمان استان غالباً صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد ملایم در ساعات بعد از ظهر خواهد بود و شرایط نسبتاً آرامی پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه امروز و فردا هوا نسبتاً خنک خواهد بود، افزود: روز جمعه شاهد افزایش دمای بیشینه در حدود ۲ درجه سانتی‌گراد خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی همدان همچنین از افزایش سرعت باد در ساعات بعد از ظهر روز یکشنبه خبر داد و گفت: روز دوشنبه نیز وزش باد نسبتاً شدید در اکثر مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

باقری شکیب در پایان به دمای ایستگاه‌های استان در شبانه‌روز گذشته اشاره کرد و یادآور شد: نهاوند با ۳۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین ایستگاه و گل‌تپه با ۱۰ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین ایستگاه استان گزارش شده و کمینه و بیشینه دمای ایستگاه فرودگاه همدان نیز به ترتیب ۱۲ و ۳۲ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

کد مطلب 6935440

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