محمدحسن باقری شکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر درخصوص وضعیت جوی استان همدان اظهار کرد: در چند روز آتی آسمان استان غالباً صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد ملایم در ساعات بعد از ظهر خواهد بود و شرایط نسبتاً آرامی پیشبینی میشود.
وی با بیان اینکه امروز و فردا هوا نسبتاً خنک خواهد بود، افزود: روز جمعه شاهد افزایش دمای بیشینه در حدود ۲ درجه سانتیگراد خواهیم بود.
کارشناس هواشناسی همدان همچنین از افزایش سرعت باد در ساعات بعد از ظهر روز یکشنبه خبر داد و گفت: روز دوشنبه نیز وزش باد نسبتاً شدید در اکثر مناطق استان پیشبینی میشود.
باقری شکیب در پایان به دمای ایستگاههای استان در شبانهروز گذشته اشاره کرد و یادآور شد: نهاوند با ۳۴ درجه سانتیگراد گرمترین ایستگاه و گلتپه با ۱۰ درجه سانتیگراد خنکترین ایستگاه استان گزارش شده و کمینه و بیشینه دمای ایستگاه فرودگاه همدان نیز به ترتیب ۱۲ و ۳۲ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
نظر شما