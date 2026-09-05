زارعی: با تکیه بر توان و تجربه بازیکنان پیروز میدان شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید زارعی، پس از برد ۲ بر یک تیمش در دیدار هفته سوم لیگ برتر فوتسال کشورمان مقابل شهرداری ساوه افزود: همانطور که پیشبینی میکردیم، بازی خیلی سختی داشتیم و شهرداری ساوه در ۲ بازی گذشتهاش تنها یک گل خورده بود و تیمشان عقبتر از نصف زمین دفاع میکردند.
سرمربی تیم مس سونگون ورزقان عنوان داشت: بازی دفاعی شهرداری ساوه واقعا کار را برای ما خیلی سخت کرده بود طبق آنالیزهایی که انجام داده بودیم، حملات زیادی انجام دادیم اما متاسفانه چند توپ ما به تیرک دروازه برخورد کرد و نتوانستیم در نیمه اول به گل برسیم و همانگونه دیدید هواداران از ما گل میخواستند و فشار روی تیم بود اما موفق نشدیم.
زارعی تاکید کرد: با صحبتهایی که آقای فخیم و کادر فنی در بین دو نیمه انجام دادیم، به گل اول رسیدیم و بعد از آن شخصیت تیمیمان اجازه نمیداد به یک امتیاز راضی باشیم و فشار بیشتری به تیم حریف وارد کردیم و توانستیم به گل دوم و برتری برسیم.
سرمربی مس سونگون با اشاره به تلاش بازیکنان تیمش برای رسیدن به ۳ امتیاز این دیدار گفت: از همه بازیکنان تیم قدردانی میکنم. از تماشاگران عزیز که واقعاً سرمایه ما هستند و وقت گذاشته و تشریف آورده بودند نیز قدردانی میکنم، واقعاً دمشان گرم و دستشان را میبوسم که با امید پیروزی تراکتور در دیدار روز شنبه با گلگهر امیدوارم هواداران در این بازی هم داشته و از این تیم حمایت کنند.
وی درباره پنالتی مهدی جاوید مقابل شهرداری ساوه خاطرنشان کرد: پنالتیزن اول تیم ما آقای فخیم است اما با توجه به اینکه او سرمربی تیم است، تشخیص داد که مهدی جاوید پنالتی را بزند.
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