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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۹

برخورد موتورسیکلت و ام‌وی‌ام در محور کلاله ـ گالیکش ۳ مصدوم برجا گذاشت

برخورد موتورسیکلت و ام‌وی‌ام در محور کلاله ـ گالیکش ۳ مصدوم برجا گذاشت

کلاله-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان از مصدومیت سه نفر در پی برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با خودروی ام‌وی‌ام در محور کلاله ـ گالیکش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این حادثه در محدوده سرخط عرب‌بوران در محور کلاله به گالیکش رخ داد و بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

وی افزود: در پی این حادثه، دو تیم عملیاتی از پایگاه دوراهی با چهار نیروی امدادی، یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان به محل اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: این حادثه در مجموع چهار حادثه‌دیده داشت که سه نفر از آنان مصدوم شدند و امدادگران پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه امدادی را برای مصدومان انجام دادند.

سلیمی اظهار کرد: یکی از مصدومان توسط عوامل هلال‌احمر برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد و دو مصدوم دیگر نیز توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در جاده‌ها گفت: رانندگان و موتورسواران با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به مسیر و استفاده از تجهیزات ایمنی می‌توانند از وقوع بسیاری از حوادث پیشگیری کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده یا وقوع حوادث می‌توانند برای دریافت خدمات امدادی با سامانه ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

کد مطلب 6942020

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