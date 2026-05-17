وزش تندباد در همه نقاط استان سمنان؛ سرخه رکورد زد

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وزش تندباد در اقصی نقاط استان سمنان بیان کرد: در ۲۴ ساعت اخیر نقاط مختلف استان متاثر از وزش بادهای شدید قرار داشت تا جایی که در سرخه سرعت وزش باد از ۸۳ کیلومتر بر ساعت هم افزون شد.

وی با بیان اینکه در شاهرود سرعت وزش باد به ۷۲ کیلومتر بر ساعت رسید، افزود: در ۲۴ ساعت اخیر سرعت وزش باد در فولاد محله ۷۲ کیلومتر بر ساعت، پرور ۵۴ کیلومتر بر ساعت، آهوان ۳۲ و افتر ۵۸ کیلومتر بر ساعت رسید.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه در ۲۴ ساعت اخیر همچنین شاهد وزش باد شدید در مرکز استان بودیم، گفت: سرعت وزش باد در مرکز استان سمنان به ۵۴ کیلومتر بر ساعت رسید.

مصطفوی بیان کرد: سرعت وزش باد در ۲۴ اخیر در دامغان ۴۳ کیلومتر بر ساعت، بیارجمند ۳۲ کیلومتر بر ساعت، گرمسار ۵۴ کیلومتر بر ساعت، آرادان ۳۶ کیلومتر بر ساعت، ایوانکی ۶۱ کیلومتر بر ساعت، بسطام ۴۷ کیلومتر بر ساعت، میامی ۳۶ کیلومتر بر ساعت، رضوان ۶۱ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

وی افزود: در همین بازه زمانی سرعت وزش باد در شهمیرزاد ۵۱ کیلومتر بر ساعت، حسینان ۶۸ کیلومتر بر ساعت، مهدیشهر ۶۸ کیلومتر بر ساعت، امیریه ۶۱ کیلومتر بر ساعت، قلعه نو خرقان ۳۵ کیلومتر بر ساعت، کوهان ۳۶ کیلومتر بر ساعت و مجن ۲۹ کیلومتر بر ساعت به ثبت رسیده است.

گفتنی است از امروز کم کم از میزان سرعت وزش باد ها در استان سمنان کاسته می شود برخی کارشناسان تداخل جبهه هوای سرد سیبری و گرم و خشک مرکزی را باعث این بادها می دانند.