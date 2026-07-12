به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی عصر یکشنبه در جلسه بررسی کمیته حملونقل مرزی اربعین با حضور مسعود کاظمی، مسئول قرارگاه حملونقل مرزی ستاد مرکزی اربعین حسینی کشور، با خیرمقدم به حاضران، از همکاری ستاد مرکزی اربعین در سالهای گذشته قدردانی کرد و اظهار داشت: با برنامهریزی مناسب و هماهنگی میان دستگاههای مختلف، مرز خسروی سال گذشته یکی از بهترین مرزهای کشور در خدمترسانی به زائران بود و هیچ مشکل جدی در این مرز وجود نداشت.
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای مرز خسروی افزود: از پایانه مرزی تا پایانه عراق مسیر به طول ۲۵۰ متر و عرض ۱۱ متر بهطور کامل سایهباندار شده، ۵۲ چشمه سرویس بهداشتی احداث شده و همچنین مهمانسرا و پایانه مسافری جدید در این مرز در حال تکمیل است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه عملیات آسفالت مسیرهای جاده برکت، خرید دیزلژنراتور جدید، ارتقای پارکینگهای هوشمند و افزایش گیتهای تردد از دیگر اقدامات انجامشده است، تصریح کرد: با این زیرساختها، مرز خسروی آمادگی پذیرش و خدماترسانی به حدود ۲ میلیون زائر را دارد.
نجفی همچنین به اقدامات انجامشده در مرز سومار اشاره کرد و گفت: مسیر جداگانهای برای تردد مسافران از داخل شهر تا پایانه مرزی ایجاد شده که بهزودی آسفالت خواهد شد. همچنین پارکینگهای ترانزیتی و مسافری از یکدیگر تفکیک شده و سالن مسافری به مساحت هزار مترمربع نیز در حال تکمیل است.
وی افزود: افزایش تعداد گیتهای کنترل، استقرار کانکسهای مورد نیاز، توسعه سرویسهای بهداشتی، تأمین دیزلژنراتور، آمادهسازی بیش از ۲۷ هکتار پارکینگ و نصب علائم هشداردهنده در مسیرهای منتهی به مرز سومار از دیگر اقدامات انجامشده برای تسهیل تردد زائران است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با اشاره به اجرای طرحهای راهسازی در مسیرهای منتهی به مرزهای اربعین، خاطرنشان کرد: عملیات روکش آسفالت محورهای اصلی ادامه دارد و پروژههای مهمی از جمله تونلهای گردنه پاتاق نیز با سرعت در حال اجراست تا پیش از آغاز سفرهای اربعین بخشهای جدید آن زیر بار ترافیک قرار گیرد.
نجفی در پایان تأکید کرد: تمامی دستگاههای اجرایی، شهرداریها و مجموعههای خدماترسان استان با آمادگی کامل در حال اجرای برنامههای اربعین هستند تا زائران حسینی در مرزهای کرمانشاه سفری ایمن، روان و همراه با خدمات مناسب را تجربه کنند.
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