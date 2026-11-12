رحمان فیض‌قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، سطح باغات زیتون استان کرمانشاه را حدود یک‌هزار و ۱۷۰ هکتار اعلام کرد و اظهار داشت: بخش عمده این باغات به مرحله باردهی رسیده‌اند و تنها درصد اندکی از آن‌ها هنوز محصول‌دهی ندارند.

وی با اشاره به پراکندگی باغات زیتون در مناطق مختلف استان افزود: بیشترین سطح زیرکشت این محصول در منطقه ریجاب شهرستان دالاهو قرار دارد، اما در شهرستان‌های سرپل‌ذهاب، ثلاث باباجانی، جوانرود، گیلانغرب، قصرشیرین و کرمانشاه نیز باغات زیتون وجود دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه میزان تولید زیتون استان در سال جاری را حدود ۶ هزار و ۵۰۰ تن برآورد کرد و گفت: از مجموع این محصول، نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ تن به زیتون روغنی اختصاص دارد.

فیض‌قربانی با اشاره به ظرفیت‌های فرآوری این محصول در استان تصریح کرد: در شهرستان‌های کرمانشاه و دالاهو دو واحد فرآوری زیتون روغنی فعال هستند که محصول برداشت‌شده را برای استحصال روغن فرآوری می‌کنند.

وی ادامه داد: بخشی از زیتون روغنی تولیدشده در استان نیز برای استخراج روغن به واحدهای فرآوری در رودبار، قزوین، طارم و دیگر شهرهای شمالی کشور ارسال می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به آغاز برداشت زیتون روغنی از باغات استان خاطرنشان کرد: عملیات برداشت این محصول آغاز شده و تا اواسط آذرماه ادامه خواهد داشت.