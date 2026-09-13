به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم توکل با اعلام این خبر گفت: در راستای تشدید نظارت‌های بهداشتی بر فرآورده‌های خام دامی و صیانت از سلامت عمومی، کارشناسان و بازرسان بهداشتی این اداره در یک بازرسی سرزده از یکی از کشتارگاه‌های طیور شهر یاسوج، مقدار ۲۵۰ کیلوگرم آلایش مرغی غیرقابل مصرف را شناسایی کردند.

وی افزود: این محموله به دلیل مشاهده تغییرات ارگانولپتیک و رعایت نشدن شرایط نگهداری، از نظر کارشناسان بهداشتی فاقد شرایط لازم برای مصرف انسانی تشخیص داده شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد بیان کرد: پس از بررسی‌های کارشناسی و تأیید غیرقابل مصرف بودن محموله، تمامی فرآورده‌های مذکور با رعایت ضوابط و الزامات بهداشتی ضبط و از چرخه مصرف خارج شد و در نهایت به شیوه بهداشتی معدوم شد.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر فرآورده‌های خام دامی گفت: سلامت شهروندان و امنیت غذایی جامعه، خط قرمز مجموعه دامپزشکی است و بازرسان این مجموعه به‌صورت مستمر بر مراحل مختلف کشتار، بسته‌بندی و عرضه فرآورده‌های خام دامی نظارت دارند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد تصریح کرد: با متخلفانی که با رعایت نکردن ضوابط بهداشتی سلامت عمومی جامعه را به خطر بیندازند، بدون اغماض برخورد قانونی صورت گرفته و موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.