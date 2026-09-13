آزادسازی ۵۴۰۰ کیلومترمربع از مساحت یمن طی ۷ روز 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عابد الثور، فرمانده نظامی و تحلیلگر یمنی اعلام کرد که عملیات نظامی اخیر نیروهای مسلح یمن در ساحل غربی، طرح یک حمله گسترده را که نیروهای وابسته به دشمن سعودی برای آن آماده می‌شدند، با شکست مواجه کرد. وی خاطرنشان کرد که نیروهای مسلح با دستیابی به یک موفقیت میدانی بزرگ، موفق شدند طی هفت روز، مساحتی حدود ۵۴۰۰ کیلومتر مربع را آزاد کنند.

الثور در گفتگو با المسیره توضیح داد که نتایج این عملیات تنها به تحولات میدانی در ساحل غربی محدود نشد، بلکه اثرات آن با حملاتی که مراکز و پایگاه‌های مهم نظامی سعودی را هدف قرار داد، به عمق خاک عربستان نیز گسترش یافت. این پایگاه‌ها برای پشتیبانی از نیروهای مزدوری در «مأرب» و مناطق شرقی استفاده می‌شدند.

وی تأکید کرد که این تحولات، میزان پیوستگی میان عملیات‌های نظامی تحت مدیریت سعودی و تحرکات مزدوران در میدان نبرد را آشکار کرد.

این تحلیلگر یمنی با اشاره به تصاویر منتشر شده از عملیات در ساحل غربی، گفت که این تصاویر نشان‌دهنده سطح بالایی از سازماندهی، برنامه‌ریزی تاکتیکی، و توانایی استراتژیک نیروهای مسلح یمن است. وی افزود که استفاده از کمین‌ها و اجرای دقیق حملات، نشان‌دهنده توانایی نیروها در مدیریت نبرد بر اساس اولویت‌های نظامی مشخص است.

این کارشناس نظامی توضیح داد که نیروهای مسلح در ابتدای عملیات، تمرکز خود را بر ارتفاعات و خطوط اصلی امتداد یافته میان «المخا» و مناطق داخلی گذاشتند. این اقدام باعث شد تا مناطق ساحلی از مراکز اصلی جدا شده و از هرگونه هرج‌ومرج در جریان حمله جلوگیری شود؛ امری که برتری میدانی را برای نیروهای مهاجم فراهم کرد و به آن‌ها اجازه داد عملیات را به صورت مرحله‌ای و منظم مدیریت کنند.

وی خاطرنشان کرد که دقت و حجم حملات، عامل مهمی در تعیین نتیجه نبرد بود. هم‌زمان، وی به نقش مستقیم دشمن سعودی در تلاش برای ممانعت از عقب‌نشینی نیروها اشاره کرد و گفت که حملات هوایی سعودی، نیروها و ستون‌های نظامی را که در ساعات اولیه سقوط «المخا»، «ذباب» و مناطق ساحلی قصد فرار یا عقب‌نشینی داشتند، هدف قرار داد.

این فرمانده نظامی همچنین به تصاویر مربوط به تخلیه و نجات مجروحان از میان نیروهای دشمن اشاره کرد و گفت که اقدام نیروهای مسلح یمن برای امدادرسانی و انتقال مجروحان به مراکز درمانی، نشان‌دهنده پایبندی به ارزش‌های انسانی در برخورد با اسرا و مجروحان، حتی در میانه نبرد است.

وی افزود که قهرمانان نیروهای مسلح با همکاری خدمات پزشکی نظامی، غیرنظامی و وزارت بهداشت، مستقیماً در عملیات نجات و انتقال مجروحان طرف مقابل مشارکت کردند که این یک جنبه انسانی برجسته در جریان عملیات بود.

عابد الثور خاطرنشان کرد که مزدوران وابسته به سعودی تصور می‌کردند حجم بالای نیروها و تسلیحاتی که در المخا، ذباب و مناطق ساحل غربی مستقر کرده‌اند، امکان اجرای یک حمله گسترده به سمت «الحدیده» و مناطق شرقی و شمالی را فراهم می‌کند؛ اما تحولات میدانی برخلاف تصور آن‌ها پیش رفت و این طرح را خنثی کرد.

این کارشناس مسائل نظامی در پایان خاطرنشان کرد که کنترل ۵۴۰۰ کیلومتر مربع منطقه طی ۷ روز، یک دستاورد بزرگ است؛ مساحتی که تقریباً ده برابر مساحت کشور بحرین است. وی همچنین به کنترل موقعیت‌های استراتژیک از جمله چهار باند فرودگاه در «زغر»، «ذباب»، «المخا» و «میون» اشاره کرد و گفت نتایج این عملیات، نقشه استقرار نظامی در ساحل غربی را تغییر داده و بسیاری از نقاط پشتیبانی را که دشمن برای حملات خود به مناطق دیگر روی آن‌ها حساب می‌کرد، از دست آن‌ها گرفته است.