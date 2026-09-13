به گزارش خبرنگار مهر، معاملات بورس اوراق بهادار تهران امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ با رشد دوباره ۱۵۰ هزار واحدی شاخص کل به پایان رسید و این شاخص بر فراز تراز ۷٬۴۳۱٬۴۵۰ واحد ایستاد و رشدی ۲ درصدی (معادل ۱۵۳٬۸۶۳ واحد) نسبت به روز قبل ثبت کرد.

شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۳۰٬۰۷۴ واحدی (۱.۵ درصدی) به ۲٬۰۰۲٬۶۶۰ واحد رسید.

ارزش و حجم معاملات؛ روز پرتراکنش با تسلط خریداران حقیقی

در معاملات امروز بورس ارزش معاملات خرد به ۴۸٬۰۲۸ میلیارد تومان رسید و حقوقی‌ها در مجموع ۵٬۳۳۸ میلیارد تومان به‌صورت خالص فروشنده بودند که به معنای انتقال سهام از پرتفوی نهادی به دست سرمایه‌گذاران حقیقی است. در کنار این، ۲٬۸۶۷ میلیارد تومان خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت ثبت شد که بخشی از آن احتمالاً مسیر خود را به سمت بازار سهام پیدا کرده است.

سرانه خرید حقیقی امروز ۸۶ میلیون تومان در برابر سرانه فروش ۶۹ میلیون تومانی بود.

از سوی دیگر ۳۴۷ نماد با صف خرید به ارزش ۱۷٬۷۱۰ میلیارد تومان در برابر تنها ۶۴ نماد با صف فروش به ارزش ۸۸۷ میلیارد تومان قرار داشتند. به بیان دیگر، ارزش صف خرید نزدیک به بیست برابر صف فروش بود. در بین نمادهای بدون صف نیز ۱۷۹ نماد مثبت در برابر ۱۳۷ نماد منفی قرار داشتند که مؤید فضای مثبت کلی بازار است.

پیشران‌های شاخص کل؛ فملی در صدر تأثیرگذاران

در بورس تهران، هفت نماد اصلی بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. فملی (ملی صنایع مس ایران) با قیمت پایانی ۲۶٬۷۸۰ ریال، به‌تنهایی ۳۴٬۵۷۵ واحد به شاخص افزود و در صدر جدول تأثیرگذاران نشست. فارس (هلدینگ خلیج‌فارس) با ۱۵٬۴۳۵ واحد تأثیر در رتبه دوم ایستاد. شبندر (پالایش نفت بندرعباس) با ۵٬۹۰۳ واحد، فولاد (فولاد مبارکه) با ۵٬۸۴۱ واحد، شپنا (پالایش نفت اصفهان) با ۵٬۳۷۹ واحد، شستا (سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) با ۵٬۰۵۰ واحد، و تابان با ۴٬۹۳۹ واحد دیگر نمادهای پیشران شاخص بودند. در مجموع این هفت نماد بیش از ۷۷٬۱۲۰ واحد از رشد روزانه شاخص را تأمین کردند که سهمی بالغ بر ۵۰ درصد از کل رشد شاخص را نشان می‌دهد.

در فرابورس، کگهر (گل‌گهر) با ۹۴٫۵۵ واحد تأثیر پیشتاز بود و مارون، آریا، ومپنا، شرانل، هرمز، و آریان در رده‌های بعدی قرار گرفتند. شاخص کل فرابورس با ۹۷۳ واحد رشد یا ۱٫۷۳ درصد افزایش به ۵۷٬۲۵۴ واحد رسید.

پرتراکنش‌ترین نمادها: مس، بانک‌ها، و پالایشگاه‌ها در مرکز توجه

در بورس تهران، فملی با ۹۹٬۹۸۲ دفعه معامله، حجم ۱٫۲۷۵ میلیارد سهم، و ارزش معاملات ۳۴٬۱۳۸ میلیارد ریال، نماد اول از نظر تعداد معاملات و ارزش بود. شپنا با ۵۱٬۱۶۰ دفعه معامله و ارزش ۱۶٬۳۷۱ میلیارد ریال در رتبه دوم و وبملت (بانک ملت) با ۴۱٬۸۴۰ دفعه معامله و ارزش ۱۶٬۲۶۶ میلیارد ریال در رتبه سوم جای گرفت. وتجارت (بانک تجارت) با ۳۰٬۳۰۳ دفعه معامله و ارزش ۱۴٬۲۵۰ میلیارد ریال نیز در جمع پرتراکنش‌ها بود. نمادهای خودروسازی یعنی خودرو (ایران‌خودرو) و خساپا (سایپا) با وجود حجم معاملاتی بالا ارزش پایانی زیادی ثبت نکردند.

در فرابورس، سمهریز (سیمان تجارت مهریز) با ۱۰۴٬۵۷۸ دفعه معامله در صدر پرتراکنش‌ها نشست، هرچند ارزش معاملات آن نسبت به پرتراکنش‌های بورس قابل‌مقایسه نبود. احیا (احیا استیل فولاد بافت) با ارزش ۱٬۷۳۲ میلیارد ریال بیشترین ارزش معاملات فرابورس را در این گروه به نام خود ثبت کرد.