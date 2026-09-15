محمدحسن باقری شکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چند روز آتی و تا پایان هفته جاری آسمان استان عمدتا صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر نیز وزش معمول باد در استان مشاهده میشود.
وی با بیان اینکه تا پایان هفته شرایط جوی نسبتا آرامی در استان حاکم خواهد بود، ادامه داد: در چند روز گذشته روند دمایی در استان نسبتاً ثابت بوده است ولی انتظار میرود در روزهای سهشنبه و چهارشنبه دمای بیشینه هوا بین ۱ تا ۲ درجه افزایش یابد و روند دمای صبحگاهی نیز تا پایان هفته ثابت باقی خواهد ماند.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در ادامه به بررسی وضعیت ایستگاههای مختلف استان پرداخت و افزود: در شبانهروز گذشته ایستگاههای اسدآباد، فامنین، قهاوند و نهاوند با ثبت دمای ۳۲ درجه سانتیگراد گرمترین ایستگاههای استان بودهاند و ایستگاه بهار با ۸ درجه سانتیگراد خنکترین ایستگاه گزارش شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در ایستگاه فرودگاه همدان نیز کمینه و بیشینه دما بهترتیب ۱۰ و ۳۱ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
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