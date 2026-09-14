تشریح روند برگزاری امتحانات نهایی در روزهای جنگی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فولادوند، در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش با ارائه گزارشی از روند برگزاری امتحانات نهایی خردادماه خبر داد و گفت: امتحانات نهایی در شرایط جنگی برگزار شد. در پایه یازدهم، دانشآموزان در ۶ درس و در پایه دوازدهم در ۱۰ الی ۱۱ درس امتحان نهایی داشتند. تعداد دانشآموزان پایه یازدهم شرکتکننده در این آزمونها ۶۱۰ هزار و ۸۳۵ نفر بود و در پایه دوازدهم نیز ۹۳۲ هزار و ۲۵۷ نفر دانشآموز روزانه و بزرگسال در این آزمونها شرکت کردند. همچنین در خارج از کشور نیز ۲۹۸ دانشآموز پایه یازدهم و ۲۴۴ دانشآموز پایه دوازدهم در امتحانات شرکت کردند و ۱۴۹ نفر نیز در کنار این افراد، در فرآیند ایجاد سابقه تحصیلی شرکت داشتند. در مجموع، تعداد دانشآموزانی که در داخل و خارج از کشور در امتحانات نهایی شرکت کردند، یک میلیون و ۷۹۸ هزار نفر بود. حدود ۸۷ حوزه امتحانی نیز در خارج از کشور داشتیم.
مسئول برگزاری امتحانات نهایی درباره نحوه برگزاری آزمونها در داخل و خارج از کشور، اظهار کرد: امتحانات در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد. نوبت صبح متناسب با افق صبح از کانادا آغاز میشد و تا کشورهای مجاور ایران و خود کشور ایران و ترکیه ادامه داشت و نوبت عصر نیز در اروپا برگزار میشد. امتحانات افق صبح ساعت ۷:۳۰ و امتحانات افق عصر ساعت ۱۶ به وقت ایران برگزار میشد.
انتخاب ۱۸۱ طراح از میان ۶ هزار نفر
فولادوند درباره فرآیند شناسایی طراحان سؤالات امتحانات نهایی گفت: شناسایی طراحان از دو مسیر انجام شد؛ یکی توسط معاونت آموزش متوسطه و دیگری توسط سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی که از همکاری این مجموعه تشکر میکنم. از هر استان خواسته شد در هر رشته ۱۰ نفر را بهعنوان طراح معرفی کنند و در مجموع حدود ۶ هزار نفر از منابع مختلف بهعنوان افراد واجد شرایط طراحی سؤال معرفی شدند. از میان این ۶ هزار نفر، حدود ۱۸۱ نفر را بهعنوان طراح انتخاب کردیم و برای هر درس نیز چهار نفر در فرآیند طراحی حضور داشتند. ۶۴ نفر مربوط به پایه یازدهم و ۱۱۸ نفر مربوط به پایه دوازدهم بودند.
وی گفت: از میان طراحان انتخابشده، ۱۱۱ نفر سابقه طراحی در امتحانات نهایی گذشته را داشتند که ۶۱ درصد طراحان را شامل میشدند و ۷۰ نفر نیز با هدف جوانسازی و وارد کردن نیروهای جدید، از میان طراحان جدید یا افراد با سابقه کمتر انتخاب شدند.
فولادوند درباره وضعیت تحصیلی طراحان گفت: ۵۰ نفر از طراحان، معادل ۲۸ درصد، دارای مدرک دکتری بودند، ۱۱۹ نفر، معادل ۶۴ درصد، مدرک کارشناسی ارشد داشتند و ۱۲ نفر نیز دارای مدرک کارشناسی بودند. میانگین سابقه فعالیت طراحان حدود ۲۲ سال بود. از نظر جنسیت نیز ۹۱ نفر زن و ۹۰ نفر مرد بودند.
فولادوند با اشاره به گستره جغرافیایی انتخاب طراحان اظهار کرد: از تمامی استانهای کشور در فرآیند طراحی استفاده کردیم و حتی از استان سیستان و بلوچستان و مناطق محروم نیز طراح داشتیم. در اکثر دروس تلاش کردیم هم از مناطق محروم و هم از مناطق برخوردار طراح داشته باشیم. هدف این بود که سؤالات بهگونهای طراحی شود که دانشآموزی که در دورافتادهترین نقطه کشور تحصیل میکند و شاید از دبیر متخصص برخوردار نباشد نیز بتواند در آزمون موفق باشد.
طراحی محرمانه سؤالات و پیشبینی سؤال ذخیره
فولادوند درباره مراحل طراحی سؤالات امتحانات نهایی گفت: دعوت از طراحان از طریق مجموعههای امنیتی انجام میشد و سفر آنها به تهران نیز محرمانه بود تا کسی از حضور همکاران برای طراحی سؤال مطلع نشود. مرحله دوم، استقبال از طراحان توسط تیم حفاظتی و انجام فرآیندهای حفاظتی و بازرسی بود. در مرحله سوم نیز طراحان توجیه میشدند و برای نخستین بار حدود پنج ساعت برای هر تیم طراحی، آموزش و محتوای مرتبط با آزمونها ارائه میکردیم.
مسئول برگزاری امتحانات نهایی ادامه داد: در مرحله طراحی، ابتدا پاسخ تولید میشد، سپس سؤال طراحی و در نهایت راهنمای نمرهگذاری تهیه میشد. برای هر آزمون دو سؤال طراحی میکردیم؛ یک سؤال برای ارسال به مراکز آزمون و یک سؤال نیز بهعنوان ذخیره در نظر گرفته میشد تا اگر سؤال نخست افشا یا هک شد، بتوانیم در صبح روز آزمون سؤال دوم را جایگزین کنیم.
وی گفت: مرحله بعد، اصلاح راهنمای نمرهگذاری بود. برای نخستین بار، راهنمای نمرهگذاری را یک ساعت پس از شروع امتحان در اختیار دبیرخانههای کل کشور قرار میدادیم تا همکاران با ارائه پیشنهادها و نظرات خود، پاسخ استاندارد و متناسب با شرایط استان را داشته باشند.
فولادوند افزود: این موضوع به این دلیل اهمیت داشت که گفتمان و نحوه نگارش دانشآموزان در مناطق مختلف ممکن است متفاوت باشد و ما باید دامنه پاسخهای احتمالی دانشآموزان را پیشبینی میکردیم تا در صورت ارائه پاسخ صحیح با بیان متفاوت، امکان دریافت نمره برای دانشآموز وجود داشته باشد.
بارگذاری ۱۱ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۴۴۶ پاسخبرگ
وی درباره فرآیند تصحیح اوراق امتحانات نهایی اظهار کرد: پس از برگزاری آزمون، پاسخبرگها توسط عوامل مرکز آزمون، حداکثر ظرف چهار ساعت پس از پایان امتحان اسکن و در سامانه «قلم» بارگذاری میشد. پاسخبرگهای فیزیکی نیز بلافاصله توسط رئیس مرکز آزمون و عوامل حفاظت، بستهبندی، مهر و موم و به مراکز مدیریت تصحیح منتقل و در آنجا نگهداری میشد.
وی گفت: تاکنون ۱۱ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۴۴۶ پاسخبرگ بارگذاری شده است. با توجه به اینکه هر پاسخبرگ دو بار تصحیح شده، در مجموع ۲۲ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۸۹۲ مورد تصحیح اول و دوم انجام شده است. در تصحیح اول و دوم، مصححان بدون اطلاع از نمره یا نظر مصحح دیگر، پاسخبرگ را بهصورت کامل تصحیح میکردند.
فولادوند افزود: اگر اختلاف نمره دو مصحح در حد تعیینشده باشد، میانگین دو نمره برای دانشآموز ثبت میشود؛ اما در صورت وجود اختلاف بیشتر، پاسخبرگ وارد مرحله تصحیح سوم میشود و مصحح سوم نمره دانشآموز را تعیین میکند. حدود ۲ میلیون و ۴۵۷ هزار و ۳۰۶ پاسخبرگ وارد مرحله تصحیح سوم شده است. مجموع عملیات تصحیح اول، دوم و سوم تا این لحظه، حدود ۵۶۸ میلیون و ۶۶۶ هزار مورد بوده و بیش از یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون مورد سؤال و پاسخ نیز در فرآیند تصحیح و نمرهگذاری قرار گرفته است.
ثبت یک میلیون و ۷۵۲ هزار و ۷۲۳ اعتراض
مسئول برگزاری امتحانات نهایی درباره اعتراضات دانشآموزان نیز گفت: از مجموع ۱۱ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۴۴۶ پاسخبرگ بارگذاریشده، تا پایان فرصت اعتراض، یک میلیون و ۷۵۲ هزار و ۷۲۳ اعتراض نسبت به پاسخبرگها ثبت شد که حدود ۱۵.۷۵ درصد پاسخبرگها را شامل میشود. فرآیند رسیدگی به اعتراضات نیز به پایان رسیده است.
فولادوند با اشاره به شرایط برگزاری امتحانات نهایی در ایام جنگ گفت: در این عملیات بزرگ، گسترده و پیچیده، در عین دقت و حساسیت در سطح ملی، همکاران حوزه متوسطه در کنار مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت و با کمک معاونان استانها، تلاش شبانهروزی داشتند.
وی ادامه داد: همانطور که مقام عالی وزارت فرمودند، این فرآیند در ۲۳ روز با رصد شبانهروزی استانها، بهویژه استانهای جنوبی، و بازدیدهای مستمر دنبال شد. در این ۲۳ روز حتی زلزله را نیز تجربه کردیم. در روانسر کرمانشاه، زمانی که دانشآموزان مشغول پاسخگویی به سؤالات بودند، زلزله رخ داد و بلافاصله دانشآموزان را از مدرسه خارج کردیم و امتحان را در حیاط مدرسه ادامه دادیم. امسال تقریباً همه نوع مشکل را تجربه کردیم، اما فرآیند برگزاری امتحانات نهایی با تلاش همکاران به پایان رسید.
پرداخت حقالزحمه عوامل اجرایی امتحانات
فولادوند درباره پرداختهای مالی عوامل اجرایی امتحانات نهایی نیز اظهار کرد: اسناد مالی مربوط به عوامل اجرایی امتحانات نهایی امروز از سوی وزیر آموزش و پرورش نهایی و به حسابداری ارسال شد و انشاءالله ظرف یکی دو روز آینده مبالغ بهصورت مستقیم به حساب آنها واریز خواهد شد. در حال انجام اقدامات مالی مربوط به مصححان نیز هستیم. از فرهنگیان و همکاران بزرگواری که مانند سربازان در جبهه علم و دانش جنگیدند و این کار بزرگ را به پایان رساندند، تشکر میکنم.
وی با اشاره به حواشی ایجادشده از سوی شبکههای بیگانه اظهار کرد: شبکههای بیگانه کارشناسان متعددی را وارد این موضوع کرده بودند و با وجود اینکه چندین بار تلاش کردیم ارتباط برقرار کنیم، اجازه ندادند و تفسیرهای سوگیرانه خود را ارائه و در دنیا منتشر میکردند.
فولادوند تأکید کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد، کار بزرگی است که با وحدت و یکپارچگی در مجموعه آموزش و پرورش انجام شد. معاونان، شورای عالی آموزش و پرورش و مجموعههای امنیتی، همه حدود ۲۳ روز کارهای خود را متوقف کردند و پای این آزمون بزرگ و سرنوشتساز ایستادند. این موضوع نشان داد جمهوری اسلامی ایران در سختترین مراحل تاریخ این کشور توانسته است کاری با این عظمت را به سرانجام برساند.
فولادوند گفت: امروز این فرآیند به پایان میرسد و از فردا صبح کار ترازبندی را آغاز خواهیم کرد. وعدهای که با سازمان سنجش دادهایم، پابرجاست. بر اساس مصوبه قرار بود ۴۵ روز بعد از پایان آخرین آزمون، ترازها را ارائه کنیم؛ البته این وعده مربوط به پیش از اتفاقات جنگ اخیر بود.
وی خاطر نشان کرد: به همکاران سازمان سنجش قول دادهایم حتی یک روز بیشتر از زمان لازم، اطلاعات را نزد خود نگه نداریم و با سرعت تمام ترازها را برای آنها ارسال کنیم. با آغاز سال تحصیلی جدید، مهر خوبی داشته باشیم و به دنیا ثابت کنیم جنگ نمیتواند آموزش و تعلیم و تربیت را در جامعهای که از پیشکسوتان تمدنساز در جهان بوده است، متوقف کند.
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