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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۲

اردوی جهادی «توقف ممنوع ۴» در دامغان؛وقتی دانش پزشکی در میدان خدمت است

اردوی جهادی «توقف ممنوع ۴» در دامغان؛وقتی دانش پزشکی در میدان خدمت است

دامغان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان از اردوی جهادی «توقف ممنوع ۴» در منطقه قهاب رستاق حسن‌آباد دامغان خبر داد و گفت: خدمات درمانی، عمرانی و فرهنگی در این مناطق ارائه می‌شود.

علی رشیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری اردوی جهادی «توقف ممنوع ۴» در منطقه قهاب رستاق حسن‌آباد شهرستان دامغان، اظهار داشت: هدف آن ارائه خدمات تخصصی و پاسخگویی به بخشی از نیازهای مردم منطقه است.

وی با بیان اینکه جهادگران در سه محور درمانی، عمرانی و فرهنگی فعالیت می‌کنند، افزود: در بخش درمانی خدمات پزشکی و دندانپزشکی، غربالگری و بررسی وضعیت سلامت، شناسایی مشکلات جسمی و ارائه مشاوره‌های سلامت به مردم ارائه می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ادامه داد: در حوزه دندانپزشکی نیز خدماتی از جمله کشیدن، ترمیم و جرم گیری دندان برای مراجعه‌کنندگان انجام می‌گیرد تا دسترسی مردم منطقه به خدمات سلامت تسهیل شود.

رشیدی پور با قدردانی از حضور داوطلبانه اساتید و دانشجویان در این اردو، اضافه کرد: حضور جامعه دانشگاهی در مناطق کم برخوردار، جلوه‌ای از مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه است و می‌کوشیم ظرفیت علمی و تخصصی دانشگاه را در مسیر خدمت مستقیم به مردم به کار بگیریم.

وی اضافه کرد: اردوهای جهادی علاوه بر ارائه خدمات به مردم، فرصت ارزشمندی برای دانشجویان فراهم می‌کند تا از نزدیک با مسائل و نیازهای مناطق مختلف آشنا شوند و تجربه حضور مسئولانه و خدمت‌رسانی در جامعه را به دست آورند.

کد مطلب 6947168

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