به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز مرادی عصر دوشنبه در نشست شورای اداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه راهداری در ماه‌های سپری‌شده از سال جاری اظهار کرد: انتظارات مردم از مجموعه راهداری بالاست و باید با افزایش تلاش‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، وظایف و مسئولیت‌های خود را به بهترین شکل انجام دهیم.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه‌های منعقدشده برای توسعه و بهسازی راه‌های استان افزود: یکی از مهم‌ترین این تفاهم‌نامه‌ها، همکاری با قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش است که در چارچوب آن، عملیات بهسازی و اجرای حدود ۳۵۰ کیلومتر از راه‌های روستایی استان گیلان در حال انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان ادامه داد: همراهی و تلاش مجموعه ارتش در اجرای این پروژه‌ها اقدامی ارزشمند است و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای زیرساخت‌های روستایی، بهبود دسترسی و تسهیل تردد مردم مناطق محروم استان داشته باشد.

مرادی با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود تصریح کرد: باید از همه ظرفیت‌ها برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش سطح خدمات‌رسانی به مردم استفاده کنیم.

وی همچنین با اشاره به اهمیت آمادگی مجموعه راهداری در برابر شرایط جوی پیش‌رو گفت: با توجه به پیش‌بینی بارش‌ها و تغییرات شرایط آب‌وهوایی، هماهنگی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت شرایط جوی و جلوگیری از بروز اختلال در تردد ضروری است.

در ادامه این نشست، مدیرکل هواشناسی گیلان گزارشی از آخرین وضعیت جوی و پیش‌بینی بارش‌های پیش‌رو ارائه کرد و معاونان و رؤسای ادارات ستادی و شهرستانی نیز دیدگاه‌ها، مسائل و پیشنهادهای خود را در خصوص روند اجرای پروژه‌ها و نحوه ارائه خدمات مطرح کردند.