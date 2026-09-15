به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه ویژه فارسیآموزان غیرایرانیِ علاقهمند به زبان و فرهنگ فارسی است و شرکتکنندگان در آن ضمن آشنایی با زیباییشناسی خط فارسی، تجربهای متفاوت از درک ارتباط میان زبان، ادبیات و هنر ایرانی خواهند داشت.
این کارگاه در پنج جلسه یک ساعته و با ظرفیت محدود ۱۵ نفر برگزار میشود و آموزش آن را استاد یا مدرس صاحبنظر در حوزه خوشنویسی فارسی برعهده خواهد داشت. آشنایی مقدماتی با زبان فارسی، توانایی خواندن و نوشتن متنهای ساده فارسی و تعهد به حضور در هر پنج جلسه، از شرایط شرکت در این کارگاه است.
علاقهمندان باید پس از تکمیل فرم ثبتنام، اطلاعاتی دربارۀ میزان آشنایی خود با زبان فارسی و خوشنویسی ارسال کنند و نمونه دستخط فارسی خود را ارائه نمایند. شرکت در این برنامه رایگان است و علاقهمندان تا سوم مهرماه فرصت دارند نسبت به ثبتنام اقدام کنند. با توجه به ظرفیت محدود، در نهایت ۱۰ نفر از میان متقاضیان انتخاب خواهند شد.
یکی از بخشهای پیشبینیشده در این کارگاه، خلق یک اثر خوشنویسی به زبان فارسی، توسط هر یک از شرکتکنندگان است. آثار تولیدشده در قالب نمایشگاه یا نگارخانه برخط در معرض دید علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
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