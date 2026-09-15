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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۲

ویزیت رایگان نزدیک به ۱۰۰ نفر در ایستگاه سلامت طغان

ویزیت رایگان نزدیک به ۱۰۰ نفر در ایستگاه سلامت طغان

ورامین- رئیس جمعیت هلال‌احمر ورامین از ویزیت رایگان نزدیک به ۱۰۰ نفر در ایستگاه سلامت روستای طغان خبر داد.

مجید خطیبی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از برپایی ایستگاه سلامت در مسجد امام خمینی(ره) روستای طغان ورامین خبر داد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ورامین در تشریح این خبر اظهار کرد: این ایستگاه سلامت به همت خانه هلال روستای طغان برپا شد و خدمات سلامت و غربالگری اولیه به صورت رایگان به اهالی روستا و مراجعه‌کنندگان ارائه شد.

وی افزود: در این ایستگاه خدماتی از جمله اندازه‌گیری فشار خون، سنجش قند خون، محاسبه شاخص توده بدنی (BMI) و ویزیت پزشک عمومی انجام شد.

خطیبی ادامه داد: نزدیک به ۱۰۰ نفر از اهالی روستای طغان و مراجعه‌کنندگان به صورت رایگان توسط پزشک عمومی ویزیت شدند و خدمات غربالگری اولیه سلامت نیز برای آنان انجام گرفت.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ورامین هدف از برپایی این ایستگاه را ترویج فرهنگ پیشگیری و ارتقای آگاهی‌های سلامت در میان مردم عنوان کرد و گفت: تسهیل دسترسی ساکنان مناطق روستایی به خدمات اولیه سلامت از دیگر اهداف اجرای این برنامه است.

وی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال‌احمر شهرستان ورامین در چارچوب رسالت بشردوستانه خود، استمرار ارائه خدمات سلامت و برنامه‌های مشابه را دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 6947523

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