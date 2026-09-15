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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۵

گزارش دیوان محاسبات کشور از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه مولدسازی

گزارش دیوان محاسبات کشور از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه مولدسازی

گزارش دیوان محاسبات کشور از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه مولدسازی در سال ۱۴۰۴ منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال 1404 از محل مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول، پس از کسر 70 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات تأمین اجتماعی از دولت، طبق مصوبه سران قوا، به 254 هزار و 950 میلیارد تومان کاهش یافته که تنها 3/4 درصد آن محقق شده است.

تداوم چالش‌های ساختاری، از جمله تأخیر ۲۲ ماهه در ابلاغ دستورالعمل‌های ارزیابی و تعیین بسته‌های سرمایه‌گذاری، ارائه فهرست‌های غیرمرتبط از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی و توقف آیین‌نامه تأمین مالی خارجی به‌دلیل ابهامات فنی، از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر عدم تحقق منابع شناسایی‌شده است.

با توجه به ضرورت استفاده از ظرفیت دارایی‌های دولت برای تأمین مالی و اتخاذ روش‌های مطمئن تأمین مالی در شرایط کنونی کشور، این نهاد نظارتی بر رفع فوری موانع اجرایی و تعیین تکلیف دستورالعمل‌های معطل‌مانده تأکید دارد.

کد مطلب 6947524
هادی رضایی

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