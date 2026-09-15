به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال 1404 از محل مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول، پس از کسر 70 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات تأمین اجتماعی از دولت، طبق مصوبه سران قوا، به 254 هزار و 950 میلیارد تومان کاهش یافته که تنها 3/4 درصد آن محقق شده است.



تداوم چالش‌های ساختاری، از جمله تأخیر ۲۲ ماهه در ابلاغ دستورالعمل‌های ارزیابی و تعیین بسته‌های سرمایه‌گذاری، ارائه فهرست‌های غیرمرتبط از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی و توقف آیین‌نامه تأمین مالی خارجی به‌دلیل ابهامات فنی، از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر عدم تحقق منابع شناسایی‌شده است.



با توجه به ضرورت استفاده از ظرفیت دارایی‌های دولت برای تأمین مالی و اتخاذ روش‌های مطمئن تأمین مالی در شرایط کنونی کشور، این نهاد نظارتی بر رفع فوری موانع اجرایی و تعیین تکلیف دستورالعمل‌های معطل‌مانده تأکید دارد.