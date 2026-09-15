به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین مظفری صبح سهشنبه در آیین افتتاحیه دوره تعالی مبلغان و اساتید مراکز معارف اسلامی استان قزوین با اشاره به روایت «اختلاف امتی رحمه» اظهار کرد: این حدیث نبوی را باید با توجه به محکمات قرآن و روایات اهل بیت(ع) فهم کرد و نباید معنای اولیه یک روایت را بدون دقت، مراد قطعی معصوم دانست.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با اشاره به کتاب «معانی الاخبار» مرحوم شیخ صدوق افزود: روایات اهل بیت(ع) نیز مانند آیات قرآن دارای محکمات و متشابهات هستند و متشابهات باید به محکمات ارجاع داده شوند تا معنای صحیح آنها مشخص شود.
وی ادامه داد: از امام صادق(ع) درباره این روایت پرسیده شد که اگر اختلاف امت رحمت است، پس دم خود را آگاه کنند.
وی تصریح کرد: بنابراین این اختلاف، اختلاف در بلد و شهر و رفتوآمد برای فراگیری و انتقال معارف است و چنین حرکتی برای امت رحمت محسوب میشود، نه اینکه اختلاف و نزاع میان مردم رحمت باشد.
جوانان در معرض هجمه جدی فرهنگی هستند
نماینده ولیفقیه در استان قزوین در ادامه با اشاره به افتتاح دوره تعالی مبلغان و اساتید مراکز معارف اسلامی اظهار کرد: به لطف خدا و توفیق الهی امروز شاهد افتتاح این دوره مبارک در استان قزوین هستیم؛ دورهای که با همت سازمان تبلیغات اسلامی طراحی شده و در نقاط مختلف کشور نیز در حال برگزاری است.
وی افزود: امروزه مردم و به ویژه جوانان ما در معرض هجمه جدی فرهنگی دشمنان قرار دارند و برای حفظ نظام و جوانان، راهی جز تشکیل، تقویت و گسترش چنین دورههایی نداریم.
آیتالله مظفری تأکید کرد: باید معارف اسلام ناب محمدی(ص) را به ذهن و دل مردم و به ویژه جوانان برسانیم و آنان را در برابر افکار انحرافی واکسینه کنیم و قدرت مقابله با این افکار را در اختیارشان قرار دهیم.
استفاده از تجربه دورههای معرفتی
وی با اشاره به روند طراحی دوره مراکز معارف اسلامی گفت: در طراحی این دوره از تجربه دورههای معرفتی دیگر، از جمله طرح ولایت که حاصل زحمات مرحوم علامه مصباح یزدی و شاگردان ایشان بوده، استفاده شده است.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: تلاش شده در کنار استفاده از این تجربهها، با توجه به شرایط جدید جوانان و اقتضائات روز، تحولاتی در دوره ایجاد شود و یک دوره نسبتاً جامع، مختصر و بهروز طراحی شود.
وی در پایان از سازمان تبلیغات اسلامی، مسئولان ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین، اساتید و همه دستاندرکاران برگزاری این دوره قدردانی کرد و گفت: امیدوارم با همت اساتید و دستاندرکاران، شاهد برگزاری هرچه بهتر این دورهها باشیم و مردم عزیزمان از ثمرات و برکات آن بهرهمند شوند.
نظر شما