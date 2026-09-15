  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۶

اجرای ۶۷ کیلومتر عملیات نوسازی و بازسازی شبکه آب خراسان جنوبی

اجرای ۶۷ کیلومتر عملیات نوسازی و بازسازی شبکه آب خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از اجرای بیش از ۶۷ کیلومتر عملیات نوسازی و بازسازی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب استان طی پنج ماه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی صبح سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به اهمیت پایداری و ارتقای بهره‌وری شبکه آبرسانی خراسان جنوبی اظهار کرد: طی پنج ماه نخست سال جاری، دستاوردهای قابل توجهی در حوزه بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های آبرسانی داشته‌ایم.

وی افزود: اجرای این طرح‌ها نقش مستقیمی در کاهش هدررفت آب و افزایش پایداری شبکه توزیع دارد و در راستای برنامه‌های عملیاتی شرکت برای بهینه‌سازی زیرساخت‌های انتقال و توزیع آب انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی بیان کرد: طی پنج ماه گذشته، ۲۶.۸ کیلومتر از خطوط انتقال آب استان بازسازی و نوسازی شده که بخش عمده این عملیات در خطوط انتقال آب روستاها انجام شده است.

توکلی با اشاره به تمرکز شرکت آب و فاضلاب بر نوسازی شبکه‌های توزیع در مناطق شهری و روستایی، ادامه داد: علاوه بر خطوط انتقال، ۴۰.۸ کیلومتر از شبکه توزیع آب نیز با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و مدیریت فشار شبکه بازسازی و نوسازی شده است.

وی بیان کرد: اجرای این عملیات گامی مؤثر در مسیر مدیریت منابع آبی استان و ارتقای بهره‌وری شبکه آبرسانی محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: تعهد ما این است که با مدیریت جهادی و برنامه‌ریزی دقیق، روند بهبود زیرساخت‌های آبرسانی را با قوت ادامه دهیم تا دغدغه‌های مردم در حوزه تأمین پایدار آب کاهش یابد.

کد مطلب 6947550

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه