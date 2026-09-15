اجرای ۶۷ کیلومتر عملیات نوسازی و بازسازی شبکه آب خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی صبح سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به اهمیت پایداری و ارتقای بهره‌وری شبکه آبرسانی خراسان جنوبی اظهار کرد: طی پنج ماه نخست سال جاری، دستاوردهای قابل توجهی در حوزه بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های آبرسانی داشته‌ایم.

وی افزود: اجرای این طرح‌ها نقش مستقیمی در کاهش هدررفت آب و افزایش پایداری شبکه توزیع دارد و در راستای برنامه‌های عملیاتی شرکت برای بهینه‌سازی زیرساخت‌های انتقال و توزیع آب انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی بیان کرد: طی پنج ماه گذشته، ۲۶.۸ کیلومتر از خطوط انتقال آب استان بازسازی و نوسازی شده که بخش عمده این عملیات در خطوط انتقال آب روستاها انجام شده است.

توکلی با اشاره به تمرکز شرکت آب و فاضلاب بر نوسازی شبکه‌های توزیع در مناطق شهری و روستایی، ادامه داد: علاوه بر خطوط انتقال، ۴۰.۸ کیلومتر از شبکه توزیع آب نیز با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و مدیریت فشار شبکه بازسازی و نوسازی شده است.

وی بیان کرد: اجرای این عملیات گامی مؤثر در مسیر مدیریت منابع آبی استان و ارتقای بهره‌وری شبکه آبرسانی محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: تعهد ما این است که با مدیریت جهادی و برنامه‌ریزی دقیق، روند بهبود زیرساخت‌های آبرسانی را با قوت ادامه دهیم تا دغدغه‌های مردم در حوزه تأمین پایدار آب کاهش یابد.