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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

چاه اضطراری خضرآباد در یزد آماده بهره‌برداری می‌شود

چاه اضطراری خضرآباد در یزد آماده بهره‌برداری می‌شود

یزد- معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای یزد از تکمیل تجهیزات و ورود چاه اضطراری ابتدای جاده خضرآباد به مدار تأمین آب طی چند ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، جواد منصوری اظهار داشت: چاه اضطراری ابتدای جاده خضرآباد حدود دو سال قبل حفر و به‌تازگی برق‌رسانی شده است، اما برای آغاز برداشت آب، تجهیز آن همچنان در حال انجام است.

وی افزود: خرید پمپ، تابلو و سایر تجهیزات مورد نیاز در حال انجام است و پس از تکمیل تجهیزات، امکان بهره‌برداری از چاه برای تأمین آب خضرآباد و روستاهای اطراف فراهم خواهد شد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای یزد گفت: یکی از مزیت‌های این چاه، کاهش فاصله انتقال آب برای واحدهای منطقه است و با توجه به مطالبه روستاییان و دامداران خضرآباد، اقدامات لازم برای تجهیز و بهره‌برداری از آن در حال انجام است.

منصوری با اشاره به وجود یک چاه اضطراری دیگر در نزدیکی مجتمع فولاد منطقه اظهار کرد: ظرفیت برداشت از هر چاه بر اساس پتانسیل آبخوان و میزان آب قابل استحصال تعیین می‌شود و بخشی از ظرفیت این چاه‌ها نیز پیش از درخواست‌های جدید به واحدهای متقاضی اختصاص یافته است.

وی تأکید کرد: نزدیک بودن منبع آب به محل مصرف تنها معیار تأمین آب نیست و کیفیت آب متناسب با نوع مصرف نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ از این رو هر منبع آبی برای مصارف شرب، دامداری یا سایر مصارف قابل استفاده نیست.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای یزد همچنین از تجهیز یک چاه دیگر در محدوده‌ای متفاوت خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف استفاده بهتر از ظرفیت منابع آب زیرزمینی و پاسخگویی به نیازهای آبی مناطق مختلف استان انجام می‌شود.

منصوری با اشاره به وضعیت منابع آب زیرزمینی استان خاطرنشان کرد: افت سالانه حدود نیم متر از سطح سفره‌های آب زیرزمینی، شرایط نگران‌کننده‌ای ایجاد کرده و تداوم برداشت‌های بی‌رویه و مصرف غیربهینه می‌تواند مشکلات جدی‌تری برای منابع آبی استان ایجاد کند.

وی افزود: حفاظت از منابع آب زیرزمینی و مدیریت مصرف، ضرورتی جدی برای تأمین پایدار آب در استان یزد است و باید همزمان با توسعه زیرساخت‌های تأمین آب مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6947613

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