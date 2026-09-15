به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقهای یزد، جواد منصوری اظهار داشت: چاه اضطراری ابتدای جاده خضرآباد حدود دو سال قبل حفر و بهتازگی برقرسانی شده است، اما برای آغاز برداشت آب، تجهیز آن همچنان در حال انجام است.
وی افزود: خرید پمپ، تابلو و سایر تجهیزات مورد نیاز در حال انجام است و پس از تکمیل تجهیزات، امکان بهرهبرداری از چاه برای تأمین آب خضرآباد و روستاهای اطراف فراهم خواهد شد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای یزد گفت: یکی از مزیتهای این چاه، کاهش فاصله انتقال آب برای واحدهای منطقه است و با توجه به مطالبه روستاییان و دامداران خضرآباد، اقدامات لازم برای تجهیز و بهرهبرداری از آن در حال انجام است.
منصوری با اشاره به وجود یک چاه اضطراری دیگر در نزدیکی مجتمع فولاد منطقه اظهار کرد: ظرفیت برداشت از هر چاه بر اساس پتانسیل آبخوان و میزان آب قابل استحصال تعیین میشود و بخشی از ظرفیت این چاهها نیز پیش از درخواستهای جدید به واحدهای متقاضی اختصاص یافته است.
وی تأکید کرد: نزدیک بودن منبع آب به محل مصرف تنها معیار تأمین آب نیست و کیفیت آب متناسب با نوع مصرف نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ از این رو هر منبع آبی برای مصارف شرب، دامداری یا سایر مصارف قابل استفاده نیست.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای یزد همچنین از تجهیز یک چاه دیگر در محدودهای متفاوت خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف استفاده بهتر از ظرفیت منابع آب زیرزمینی و پاسخگویی به نیازهای آبی مناطق مختلف استان انجام میشود.
منصوری با اشاره به وضعیت منابع آب زیرزمینی استان خاطرنشان کرد: افت سالانه حدود نیم متر از سطح سفرههای آب زیرزمینی، شرایط نگرانکنندهای ایجاد کرده و تداوم برداشتهای بیرویه و مصرف غیربهینه میتواند مشکلات جدیتری برای منابع آبی استان ایجاد کند.
وی افزود: حفاظت از منابع آب زیرزمینی و مدیریت مصرف، ضرورتی جدی برای تأمین پایدار آب در استان یزد است و باید همزمان با توسعه زیرساختهای تأمین آب مورد توجه قرار گیرد.
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