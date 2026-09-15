  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

توضیح رئیس دانشگاه شریف درباره افزایش حقوق اساتید

توضیح رئیس دانشگاه شریف درباره افزایش حقوق اساتید

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت : میزان دریافتی اعضای هیئت‌علمی با پیگیری دانشگاه و همکاری نهادهای بالادستی افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، نشست دیدار و آشنایی رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه با جمعی از اعضای هیئت‌علمی تازه‌استخدام، روز دوشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵ در سالن شورای دانشکده مهندسی مکانیک برگزار شد. در این نشست، ضمن خیرمقدم به اعضای هیئت‌علمی جدید، مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های آنان در زمینه‌های معیشتی، اداری و رفاهی، فرایندهای ارزشیابی، زیرساخت‌های مورد نیاز و ظرفیت‌های همکاری با صنعت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

مشارکت سالانه ۲۲۰ عضو هیئت علمی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به مأموریت دانشگاه در تربیت نسل‌های آینده، حضور اعضای هیئت‌علمی جوان را یکی از عوامل مهم در تداوم جایگاه علمی و سرآمدی دانشگاه دانست و اظهار کرد: با وجود چالش‌های جدی در حوزه بودجه و اختلاف فاحش منابع مالی با دانشگاه‌های هم‌تراز در جهان، دانشگاه صنعتی شریف با اتکا به سرمایه انسانی توانمند خود توانسته است جایگاه ممتاز خود را در عرصه‌های آموزش و پژوهش حفظ کند.

تجریشی با اشاره به روند رو به گسترش همکاری‌های دانشگاه با صنعت گفت: ارتباط دانشگاه با صنعت دیگر محدود به بخش دولتی نیست و بخش خصوصی نیز با اعتماد به ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه، به‌طور فزاینده‌ای برای اجرای پروژه‌های پژوهشی و صنعتی با دانشگاه وارد همکاری و قرارداد می‌شود.

وی افزود: سالانه حدود ۴۰۰ قرارداد میان دانشگاه و مجموعه‌های مختلف صنعتی منعقد می‌شود که نشان‌دهنده ارتباط گسترده دانشگاه با بخش صنعت است. همچنین حدود ۲۲۰ عضو هیئت‌علمی دانشگاه به‌صورت سالانه در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با صنعت مشارکت دارند.

افزایش دریافتی اعضای هیئت علمی با پیگیری های دانشگاه و همکاری نهاد های بالا دستی

رئیس دانشگاه در ادامه، با تشریح اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت معیشتی اعضای هیئت‌علمی طی یک سال گذشته، گفت: با پیگیری‌های مستمر دانشگاه و همکاری با نهادهای بالادستی، میزان دریافتی اعضای هیئت‌علمی افزایش یافته است؛ با این حال، با توجه به فشارهای تورمی، تلاش‌ها برای حفظ قدرت خرید و شأن اقتصادی استادان همچنان ادامه دارد.

همکاری دانشگاه با بنیاد مستضعفان برای حمایت از استادان جوان

وی همچنین از آغاز طرح همکاری دانشگاه با بنیاد مستضعفان برای حمایت از استادان جوان خبر داد و افزود: بر اساس این توافق، اعضای هیئت‌علمی می‌توانند با مشارکت در پروژه‌ها و هلدینگ‌های صنعتی بنیاد، ضمن کمک به حل مسائل و چالش‌های صنعت، از بسته‌های حمایتی مالی و پشتیبانی از دستیاران آموزشی نیز بهره‌مند شوند.

بررسی دغدغه‌های اعضای هیئت‌علمی جدید

در ادامه نشست، سعید بهزادی‌پور، مدیر دفتر ارزیابی و نظارت دانشگاه، با اشاره به فرایند جذب اعضای هیئت‌علمی و تأکید بر رعایت استانداردهای علمی در این فرایند، توضیحاتی درباره برخی اقدامات دانشگاه برای تسهیل آغاز فعالیت اعضای جدید ارائه کرد.

در بخش پایانی نشست، اعضای هیئت‌علمی تازه‌استخدام دیدگاه‌ها، پیشنهادها و دغدغه‌های خود را با رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه در میان گذاشتند. ارتقای جایگاه اعضای هیئت‌علمی، رفع ابهامات مربوط به سامانه فیش حقوقی، بازنگری در برخی فرایندهای ارزشیابی، تسهیل اجرای پروژه‌های ارتباط با صنعت و مسائل مرتبط با معیشت و مسکن از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده بود.

همچنین اعضای هیئت‌علمی بر ضرورت رفع کمبود برخی امکانات و زیرساخت‌ها و توجه جدی به صیانت از اخلاق حرفه‌ای در جامعه دانشگاهی تأکید کردند.

در پایان، اعضای هیئت‌رئیسه ضمن استماع دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده، بر پیگیری مسائل و اتخاذ تدابیر حمایتی برای بهبود شرایط فعالیت اعضای هیئت‌علمی تأکید کردند.

کد مطلب 6947646
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • Mohammad IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      21 3
      پاسخ
      آخه این چه تیتری هست زدید همه فکر میکنند حقوق این دانشگاه افزایش یافته. این موضوع مربوط به کل دانشگاه هست و در روند اجراش کلی مشکل هست.
      • کاربر IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
        1 2
        همچنین، تیترش خیلی دقیق نیست و خیلیا ممکنه توضیحات رو نخونن که نوشته در قالب پروژه و ارتباط با صنعت در بخش دولتی و خصوصی. و بماند که از یه دوستی می شنیدم مثلا استادی برای اداره ای، طراحی روبات و ... داشتن اما هنوز پولشونو ندادن. اگر برای خدماتی که میدن، پولی میگیرن، نوش جونشون. اما می‌دونیم که پولشونو یا نمی‌دن یا به سختی میدن. البته فقط بحث صنعت نیست که مهمه. در حوزه بهداشت و یا علوم انسانی هم باید بودجه بدن و سرمایه گذاری کنن اگر دلشون برای افزایش شعور و فرهنگ و علم و پیشرفت کشور می‌سوزه.
    • IR ۰۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      1 2
      پاسخ
      از وزیر علوم تقاضاداریم میزان حق التدریس اساتید غیر علمی دانشگاه‌ها که مدرک دکتری دارند در سال ۱۴۰۵ افزایش یابد وبه ازای هر ساعت تدریس مبلغ ۲۵۰ هزار تومان تعیین شود .
    • IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      1 3
      پاسخ
      با توجه به کثرت اساتید مدعو حق التدریس با مدرک دکتری خواهشمندیم وزارت علوم فقط وفقط به اساتیدی که مدرک دکتری تخصصی دارند اجازه حق التدریس در دانشگاه‌ها را بدهد وبه سایر دارندگان مدارک کارشناسی ارشد وکارشناسی اجازه حق التدریس در دانشگاه‌ها داده نشود .
    • معلم ایرانی IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      3 6
      پاسخ
      خدا را شکر من هم دکتری اموزش و پرورش دارم و خدا را شکر ۳۰ میلیون حقوق میگیرم خدایا فقط تماشا میکنی خب یه کاری بکن
      • IR ۰۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
        3 0
        کی گفته دکتری بگیر. معلمی چه ربطی به دکتری داره
    • IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      3 3
      پاسخ
      کاش یکی هم به فکر حقوق دانشجو بود!
    • IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      2 8
      پاسخ
      کارمندان وزارت بهداشت خیلی کمتر از اعضای هیات علمی حقوق میگیرند
    • Amin IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      8 1
      پاسخ
      این خبر جدیدی نیست. حالا همه فکر میکنن چه خبره. کلی اعصاب مارا خرد کردند. الان هم رو هواست این افزایش حقوق. شش ماهه تمامه با روح و روان ما بازی شد. سازمان برنامه بودجه زیر بار پرداخت نمیره.
    • Hossein IR ۰۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      1 0
      پاسخ
      بچه ها الان حقوق یه هیئت علمی در ماه چقدره? و حق التدریس چقدره?
      • محمدی IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
        1 1
        میگن میخواد دوبرابر بشه
    • وحید IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      2 3
      پاسخ
      متأسفانه کارمندان دانشگاه شریف حقوق حداقلی دارند و ناراضی اند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه