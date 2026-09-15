توضیح رئیس دانشگاه شریف درباره افزایش حقوق اساتید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، نشست دیدار و آشنایی رئیس و اعضای هیئترئیسه دانشگاه با جمعی از اعضای هیئتعلمی تازهاستخدام، روز دوشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵ در سالن شورای دانشکده مهندسی مکانیک برگزار شد. در این نشست، ضمن خیرمقدم به اعضای هیئتعلمی جدید، مهمترین مسائل و دغدغههای آنان در زمینههای معیشتی، اداری و رفاهی، فرایندهای ارزشیابی، زیرساختهای مورد نیاز و ظرفیتهای همکاری با صنعت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
مشارکت سالانه ۲۲۰ عضو هیئت علمی در اجرای طرحها و پروژههای صنعتی
رئیس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به مأموریت دانشگاه در تربیت نسلهای آینده، حضور اعضای هیئتعلمی جوان را یکی از عوامل مهم در تداوم جایگاه علمی و سرآمدی دانشگاه دانست و اظهار کرد: با وجود چالشهای جدی در حوزه بودجه و اختلاف فاحش منابع مالی با دانشگاههای همتراز در جهان، دانشگاه صنعتی شریف با اتکا به سرمایه انسانی توانمند خود توانسته است جایگاه ممتاز خود را در عرصههای آموزش و پژوهش حفظ کند.
تجریشی با اشاره به روند رو به گسترش همکاریهای دانشگاه با صنعت گفت: ارتباط دانشگاه با صنعت دیگر محدود به بخش دولتی نیست و بخش خصوصی نیز با اعتماد به ظرفیتهای علمی و تخصصی دانشگاه، بهطور فزایندهای برای اجرای پروژههای پژوهشی و صنعتی با دانشگاه وارد همکاری و قرارداد میشود.
وی افزود: سالانه حدود ۴۰۰ قرارداد میان دانشگاه و مجموعههای مختلف صنعتی منعقد میشود که نشاندهنده ارتباط گسترده دانشگاه با بخش صنعت است. همچنین حدود ۲۲۰ عضو هیئتعلمی دانشگاه بهصورت سالانه در اجرای طرحها و پروژههای مرتبط با صنعت مشارکت دارند.
افزایش دریافتی اعضای هیئت علمی با پیگیری های دانشگاه و همکاری نهاد های بالا دستی
رئیس دانشگاه در ادامه، با تشریح اقدامات انجامشده برای بهبود وضعیت معیشتی اعضای هیئتعلمی طی یک سال گذشته، گفت: با پیگیریهای مستمر دانشگاه و همکاری با نهادهای بالادستی، میزان دریافتی اعضای هیئتعلمی افزایش یافته است؛ با این حال، با توجه به فشارهای تورمی، تلاشها برای حفظ قدرت خرید و شأن اقتصادی استادان همچنان ادامه دارد.
همکاری دانشگاه با بنیاد مستضعفان برای حمایت از استادان جوان
وی همچنین از آغاز طرح همکاری دانشگاه با بنیاد مستضعفان برای حمایت از استادان جوان خبر داد و افزود: بر اساس این توافق، اعضای هیئتعلمی میتوانند با مشارکت در پروژهها و هلدینگهای صنعتی بنیاد، ضمن کمک به حل مسائل و چالشهای صنعت، از بستههای حمایتی مالی و پشتیبانی از دستیاران آموزشی نیز بهرهمند شوند.
بررسی دغدغههای اعضای هیئتعلمی جدید
در ادامه نشست، سعید بهزادیپور، مدیر دفتر ارزیابی و نظارت دانشگاه، با اشاره به فرایند جذب اعضای هیئتعلمی و تأکید بر رعایت استانداردهای علمی در این فرایند، توضیحاتی درباره برخی اقدامات دانشگاه برای تسهیل آغاز فعالیت اعضای جدید ارائه کرد.
در بخش پایانی نشست، اعضای هیئتعلمی تازهاستخدام دیدگاهها، پیشنهادها و دغدغههای خود را با رئیس و اعضای هیئترئیسه در میان گذاشتند. ارتقای جایگاه اعضای هیئتعلمی، رفع ابهامات مربوط به سامانه فیش حقوقی، بازنگری در برخی فرایندهای ارزشیابی، تسهیل اجرای پروژههای ارتباط با صنعت و مسائل مرتبط با معیشت و مسکن از جمله مهمترین موضوعات مطرحشده بود.
همچنین اعضای هیئتعلمی بر ضرورت رفع کمبود برخی امکانات و زیرساختها و توجه جدی به صیانت از اخلاق حرفهای در جامعه دانشگاهی تأکید کردند.
در پایان، اعضای هیئترئیسه ضمن استماع دیدگاهها و پیشنهادهای مطرحشده، بر پیگیری مسائل و اتخاذ تدابیر حمایتی برای بهبود شرایط فعالیت اعضای هیئتعلمی تأکید کردند.
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