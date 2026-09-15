فعال سیاسی عراقی: اوکراین در حمله به خط لوله عربستان دست دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، علی الفتلاوی عضو جنبش الاوفیاء وابسته به ائتلاف آبادانی و توسعه تاکید کرد که اوکراین در حمله به خط لوله عربستان از طریق خاک عراق دست دارد و تلاش می کند درگیری مستقیم میان بغداد و ریاض به راه اندازد.

وی اضافه کرد که نیروهای امنیتی عراق پیشتر پهپادهایی با آرم های اوکراینی ضبط و مصادره کرده بودند و این حمله به نفع آمریکا است چرا که هدف قرار دادن عربستان می تواند آمریکا را به تنها منبع انرژی اروپا تبدیل کند.

الفتلاوی دست داشتن رژیم صهیونیستی در این حمله را نیز رد نکرد.

پیشتر قاسم العبودی مشاور امنیت ملی عراق اعلام کرده بود گروهک های وابسته به اوکراین در داخل این کشور فعال هستند و چند عملیات خرابکارانه انجام داده اند.

عبدالکریم خلف کارشناس امور نظامی عراق نیز گفت که این حمله با استفاده از تجهیزات پیشرفته صورت گرفته که گروه های مقاومت داخل عراق آنها را در این سطح ندارند. ماهیت این حمله به نفع آمریکا و اسرایئل است و اگر گروه های عراقی می خواستند دست به چنین کاری بزنند از بخشی از بصره که تنها 600 کیلومتر با هدف فاصله دارد استفاده می کردند.