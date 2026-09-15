سد معبر فیزیکی و معنوی در شهر قزوین آرامش مردم را برهم زده است

محسن حقشناس در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد مختلف پدیده سد معبر اظهار کرد: امروز سد معبر هم از نظر فیزیکی و هم از نظر معنوی آرامش شهر را برهم زده است.
وی افزود: آنچه به عنوان سد معبر معنوی شناخته میشود، رفتارهایی است که با فرهنگ و مکتب ما همخوانی ندارد و متأسفانه در برخی نقاط شهر گسترش پیدا کرده است.
پیادهرو حق عمومی است، نه فضای اختصاصی مغازهها
نایبرئیس شورای اسلامی شهر قزوین با انتقاد از عملکرد برخی مغازهداران در تصرف پیادهروها تصریح کرد: اجازه دادهایم برخی مغازهداران با چیدن صندلی در معابر عمومی، حقوق عابران را نادیده بگیرند، در حالی که مدیریت شهری موظف است این روند را اصلاح کند.
حقشناس با اشاره به برخی تخلفات عمرانی در پیادهروهای شهر گفت: در خیابان مولوی شاهد هستیم که برخی افراد با اجرای فونداسیون، نصب قوطی و سقفسازی در پیادهرو، فضای عمومی را به تصرف اختصاصی خود درآوردهاند.
وی با طرح این پرسش که آیا منفعت شخصی یک مغازهدار بر حق عام مردم اولویت دارد، تأکید کرد: فضای عمومی شهر متعلق به همه شهروندان است و نباید منافع فردی موجب تضییع حقوق عمومی شود.
ساماندهی وانتبارها با حفظ فرصت اشتغال
نایبرئیس شورای اسلامی شهر قزوین در ادامه با اشاره به وضعیت وانتبارهای دستفروش در سطح شهر گفت: برخی وانتبارها با قرار دادن آجر و موانع، بخشی از فضای خیابان را ملک شخصی خود تصور میکنند که این وضعیت موجب ایجاد ترافیک و بینظمی میشود.
حقشناس از مدیریت شهری خواست با الگوبرداری از شهرهای موفق، ضمن ساماندهی بساطگستران، زمینه اشتغال و فعالیت سامانیافته آنان را نیز فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: ساماندهی این وضعیت باید به گونهای باشد که هم حقوق شهروندان و نظم عمومی حفظ شود و هم برای افرادی که از این طریق امرار معاش میکنند، بستر مناسب و قانونی اشتغال فراهم شود.
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