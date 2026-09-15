ثبت بیش از ۳.۷ میلیون تخلف ساکن در تهران؛ توقف دوبله در صدر تخلفات

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور؛ رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از ثبت و اعمال قانون بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره تخلف ساکن در معابر پایتخت از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: توقف‌های غیرمجاز، به‌ویژه توقف دوبله و سد معبر، از عوامل اصلی ایجاد گره‌های ترافیکی و اختلال در عبور و مرور شهروندان است.

وی با اشاره به گستردگی تخلفات ساکن در تهران اظهار کرد: توقف دوبله، توقف در محل‌های ایستادن ممنوع و توقف مطلقاً ممنوع، توقف در حریم تقاطع‌ها و میادین، توقف وسایل نقلیه عمومی خارج از ایستگاه‌های تعیین‌شده، توقف در محل‌های ویژه معلولان و جانبازان، توقف روی پیاده‌روها و همچنین توقف خودروها برای عرضه و فروش کالا در حاشیه راه‌ها، از جمله مصادیق تخلفات ساکن هستند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: هر نوع توقفی که موجب سد معبر و اختلال در عبور و مرور شود، تخلف ساکن محسوب شده و برابر مقررات با آن برخورد خواهد شد.

موسوی‌پور با اشاره به الزامات قانونی در این زمینه گفت: بر اساس ماده ۱۶۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و جدول تخلفات، موارد مذکور تخلف ساکن محسوب می‌شوند و مأموران پلیس راهور موظف به اعمال قانون متخلفان هستند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۸۰ هزار فقره تخلف مربوط به توقف‌هایی که موجب سد معبر و اختلال در جریان روان ترافیک شده‌اند، به ثبت رسیده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اضافه کرد: همچنین بیش از ۹۸۰ هزار فقره تخلف توقف دوبله در معابر و بیش از ۷۴۵ هزار فقره توقف در محل‌های مطلقاً ممنوع اعمال قانون شده است.

موسوی‌پور با اشاره به آثار تخلفات ساکن بر کیفیت زندگی شهری تصریح کرد: این تخلفات علاوه بر ایجاد اختلال در عبور و مرور، آرامش روانی شهروندان، ایمنی عابران پیاده و دسترسی به خدمات شهری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: توقف‌های غیرمجاز در حریم تقاطع‌ها و میادین می‌تواند موجب کاهش دید رانندگان و افزایش احتمال وقوع تصادف شود. همچنین توقف در محل‌های ویژه معلولان و جانبازان، علاوه بر تخلف قانونی، تضییع حقوق این گروه از شهروندان است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر برخورد مستمر با تخلفات ساکن گفت: پلیس راهور تهران بزرگ با استفاده از ظرفیت‌های هوشمند، نیروهای میدانی و سامانه‌های نظارتی، معابر پایتخت را به‌صورت شبانه‌روزی رصد می‌کند و اعمال قانون متخلفان بدون اغماض ادامه خواهد داشت.

موسوی‌پور در پایان با تأکید بر نقش شهروندان در بهبود وضعیت ترافیکی پایتخت گفت: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، احترام به حقوق دیگران و پرهیز از توقف‌های غیرمجاز، علاوه بر ارتقای فرهنگ رانندگی، نقش مهمی در کاهش گره‌های ترافیکی، افزایش ایمنی و روان‌سازی تردد در معابر شهر دارد.