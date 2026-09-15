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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

ثبت بیش از ۳.۷ میلیون تخلف ساکن در تهران؛ توقف دوبله در صدر تخلفات

ثبت بیش از ۳.۷ میلیون تخلف ساکن در تهران؛ توقف دوبله در صدر تخلفات

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت و اعمال قانون بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره تخلف ساکن از ابتدای سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور؛ رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از ثبت و اعمال قانون بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره تخلف ساکن در معابر پایتخت از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: توقف‌های غیرمجاز، به‌ویژه توقف دوبله و سد معبر، از عوامل اصلی ایجاد گره‌های ترافیکی و اختلال در عبور و مرور شهروندان است.

وی با اشاره به گستردگی تخلفات ساکن در تهران اظهار کرد: توقف دوبله، توقف در محل‌های ایستادن ممنوع و توقف مطلقاً ممنوع، توقف در حریم تقاطع‌ها و میادین، توقف وسایل نقلیه عمومی خارج از ایستگاه‌های تعیین‌شده، توقف در محل‌های ویژه معلولان و جانبازان، توقف روی پیاده‌روها و همچنین توقف خودروها برای عرضه و فروش کالا در حاشیه راه‌ها، از جمله مصادیق تخلفات ساکن هستند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: هر نوع توقفی که موجب سد معبر و اختلال در عبور و مرور شود، تخلف ساکن محسوب شده و برابر مقررات با آن برخورد خواهد شد.

موسوی‌پور با اشاره به الزامات قانونی در این زمینه گفت: بر اساس ماده ۱۶۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و جدول تخلفات، موارد مذکور تخلف ساکن محسوب می‌شوند و مأموران پلیس راهور موظف به اعمال قانون متخلفان هستند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۸۰ هزار فقره تخلف مربوط به توقف‌هایی که موجب سد معبر و اختلال در جریان روان ترافیک شده‌اند، به ثبت رسیده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اضافه کرد: همچنین بیش از ۹۸۰ هزار فقره تخلف توقف دوبله در معابر و بیش از ۷۴۵ هزار فقره توقف در محل‌های مطلقاً ممنوع اعمال قانون شده است.

موسوی‌پور با اشاره به آثار تخلفات ساکن بر کیفیت زندگی شهری تصریح کرد: این تخلفات علاوه بر ایجاد اختلال در عبور و مرور، آرامش روانی شهروندان، ایمنی عابران پیاده و دسترسی به خدمات شهری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: توقف‌های غیرمجاز در حریم تقاطع‌ها و میادین می‌تواند موجب کاهش دید رانندگان و افزایش احتمال وقوع تصادف شود. همچنین توقف در محل‌های ویژه معلولان و جانبازان، علاوه بر تخلف قانونی، تضییع حقوق این گروه از شهروندان است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر برخورد مستمر با تخلفات ساکن گفت: پلیس راهور تهران بزرگ با استفاده از ظرفیت‌های هوشمند، نیروهای میدانی و سامانه‌های نظارتی، معابر پایتخت را به‌صورت شبانه‌روزی رصد می‌کند و اعمال قانون متخلفان بدون اغماض ادامه خواهد داشت.

موسوی‌پور در پایان با تأکید بر نقش شهروندان در بهبود وضعیت ترافیکی پایتخت گفت: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، احترام به حقوق دیگران و پرهیز از توقف‌های غیرمجاز، علاوه بر ارتقای فرهنگ رانندگی، نقش مهمی در کاهش گره‌های ترافیکی، افزایش ایمنی و روان‌سازی تردد در معابر شهر دارد.

کد مطلب 6947797
مهسا حيدری توچائی

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