سیامک صفری بازیگر سریال «کارآگاه علوی ۳»، درباره نقشی که در یکی از قصه های این مجموعه ایفا کرده است به خبرنگار مهر گفت: من در رسته آدمهای خطاکار این قصه هستم. کارآگاه علوی به عنوان قهرمان اصلی این داستان فردی بسیار باهوش است، جزئیات را میبیند و بر اساس شواهد استدلال میکند. شاید بتوان گفت او کاراکتری شبیه چتجیپیتی است که همه چیز را در ذهن خود نظم داده است، دستهبندی و منظم میکند تا در نهایت به کشف مجرم و جرم برسد.
وی درباره دلیل پذیرفتن این نقش و حضور در این مجموعه اظهار کرد: پیش از خود کاراکتر، مهمترین مؤلفه برای حضور من در سریال «کارآگاه علوی ۳»، سابقه دوستی و همکاری با سیدجمال سیدحاتمی بود. پیش از این هم با او کار کرده بودم و آشنایی داشتم. او کاربلد و خوشبرخورد است و من حتی پیش از اینکه فیلمنامه را بخوانم برای حضور در قصه موافقت کردم چون کارهایش را دوست دارم.
احیای برندهای قدیمی با ریسک همراه است
این بازیگر با اشاره به محل تصویربرداری سریال گفت: لوکیشن این کار در شهرک سینمایی غزالی بود و تا جایی که میدانم بخش عمده فیلمبرداری سریال نیز در همین شهرک انجام شده است.
صفری درباره چالشهای حضور در این نقش بیان کرد: کار ما به صورت کلی آسان نیست، چون یک کار جمعی است و هماهنگی، شببیداری و مسائل مختلف تولید را به همراه دارد اما در این قصه چالش خاصی نداشتم. حضور در این پروژه برای من بیشتر شبیه تجدید دیدار با دوستانم بود و انرژی خوبی از این همکاری گرفتم.
وی درباره مقایسه فصل جدید با فصل نخست این مجموعه نیز یادآور شد: شاید قیاس، کار درستی نباشد اما به هر حال مخاطب به صورت ناخودآگاه فصلهای مختلف را با یکدیگر مقایسه خواهد کرد. از حیث موفقیت در خروجی کار به نظرم این فصل میتواند به فصل اول تنه بزند.
صفری ادامه داد: البته برآورد کلی و دقیقی ندارم اما چون کارگردان را میشناسم، به اقبال مخاطب نسبت به این قصه ایمان دارم. به هر حال تولید چنین کاری پرریسک است، چون «کارآگاه علوی» در گذشته مخاطبان زیادی داشته است و بسیاری از مردم از آن خاطره خوبی دارند. خود شخصیت کارآگاه علوی نیز در میان مخاطبان محبوب بوده است و همین مسئله انتظارات از فصل جدید را افزایش میدهد.
ظرفیت بازگشت تلویزیون به برندهای قدیمی
این بازیگر درباره رویکرد تلویزیون در باب ساخت فصلهای جدید آثار شناختهشده اظهار کرد: احتمالاً تلویزیون برآوردی درباره این سریالها داشته است و بر اساس محبوبیت، مقبولیت و تعداد مخاطبان آنها دوباره سراغ این برندها میرود. وقتی یک اثر در گذشته موفق بوده است و هنوز ظرفیت جذب مخاطب دارد، طبیعی است که تلویزیون بخواهد از این ظرفیت استفاده کند.
صفری درباره مؤلفههایی که یک سریال قدیمی برای ساخت فصلهای جدید باید داشته باشد، گفت: ما تجربه چنین کاری را در سریال «مهیار عیار» داشتیم. مردم فضا و قصه آن را دوست داشتند و دنبال میکردند. آقای حاتمی هم با وجود شرایط سختی که سریال داشت، بسیار خوب کار کرد و توانست آن را ادامه دهد و به پایان برساند. حالا شنیدهام که این کار نیز ادامهای برای خود خواهد داشت. سریالی به نام «آنام» هم بود که من در آن حضور داشتم و کارگردانی آن را جواد افشار بر عهده داشت. مخاطبان آن سریال را هم بسیار دوست داشتند، چون فیلمنامه و داستان جذابی داشت و قصه یک نسل را روایت میکرد. همین ویژگیها باعث موفقیت آن شد و حتی به زبانهای ترکی و کردی نیز پخش شد. به نظرم خوب میشد اگر آن اثر هم فصل های بعدی اش تولید می شد.
سه ضلع مهم موفقیت یک سریال
این بازیگر درباره عوامل مؤثر در موفقیت آثاری که در فصلهای بعدی ادامه پیدا میکنند، عنوان کرد: تهیهکننده در این دست آثار اهمیت بسیار زیادی دارد. گرچه تهیهکننده معمولاً در چشم نیست اما نقش بسیار مهمی دارد که کار با انرژی جلو برود. کارگردان و تجربه او نیز مؤلفههای مهم دیگری هستند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، فیلمنامه در این میان نقشی کلیدی دارد و میتواند به دیده شدن اثر، استمرار آن و اقبال مخاطب کمک کند. در نهایت، مجموعهای از این عوامل است که میتواند یک اثر را در فصلهای بعد نیز سرپا نگه دارد.
صفری درباره نقش نوستالژی در بازگشت آثار قدیمی به تلویزیون گفت: نوستالژی میتواند نقطه قوت یک اثر باشد و اگر بتواند دوره، خاطره و احساسی را دوباره در مخاطب شکل دهد و آن را به یاد او بیاورد، مؤلفه بسیار مهمی است. البته باید توجه کرد چیزی که قرار است به یاد مخاطب آورده شود، از نظر کیفیت و اندازه چقدر است و آیا میتواند با خاطرهای که در ذهن او شکل گرفته برابری کند یا خیر.
وی ادامه داد: گاهی وقتی میخواهند یک سریال را برای فصل دوم بسازند، همه مولفه ها و جذابیت هایی را که در فصل اول ساخته شده است از اساس از بین میبرند و نادیده میگیرند. این درست نیست. ابتدا باید دید قصه اساساً ظرفیت و قابلیت ادامه پیدا کردن و تبدیل شدن به یک مجموعه چندفصلی را دارد یا خیر.
صفری در پایان یادآور شد: برخی قصهها اصلاً ظرفیت سریال شدن ندارند و جذابیت آنها برای یک یا دو ساعت - یعنی در قالب فیلم است - نه بیشتر. باید همه این موارد را در نظر گرفت. قصه و داستان در این آثار بسیار مهم است و تجربه نشان داده آثاری موفق شدهاند که قصههای خوبی برای روایت داشتهاند. قصه خوب میتواند ظرفیت بازی و دیگر مؤلفههای تولیدی را نیز بالا ببرد و به اثر اجازه دهد در ادامه مسیر، همچنان جذابیت خود را حفظ کند.
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