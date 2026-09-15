پلمب نانوایی متخلف در خشکبیجار؛ نظارت بر واحدهای نانوایی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای استمرار نظارت بر عملکرد واحدهای نانوایی و رسیدگی به مطالبات مردم، جمعی از اعضای کارگروه آرد و نان شهرستان رشت به محوریت اعظم تهیدست، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری رشت، ظهر سه‌شنبه از تعدادی از نانوایی‌های شهر خشکبیجار بازدید کردند.

در جریان این بازدید، وضعیت واحدهای نانوایی از نظر کیفیت نان، رعایت اصول و ضوابط بهداشتی، وزن چانه، نحوه خدمات‌رسانی، نحوه برخورد با شهروندان و رعایت مقررات فعالیت مورد بررسی قرار گرفت.

اعظم نهیدست معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری رشت در حاشیه این بازدید با تأکید بر اینکه نظارت بر نانوایی‌ها محدود به مرکز شهرستان نیست، اظهار کرد: همه مردم در نقاط مختلف شهرستان از حقوق یکسان برخوردارند و بر همین اساس، حضور میدانی در بخش‌های مختلف و بررسی دغدغه‌های مردم در حوزه آرد و نان در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در جریان بازدید امروز، یک واحد نانوایی به دلیل رعایت نکردن مسائل بهداشتی، کیفیت نامطلوب نان و همچنین وجود شکایت‌های مردمی، با تصمیم کارگروه آرد و نان شهرستان رشت پلمب شد و دو واحد دیگر نیز به دلیل تخلفات مشاهده‌شده، مشمول جریمه شدند.

تهیدست با اشاره به سیاست مدیریت شهرستان در حوزه آرد و نان، تصریح کرد: برخورد با واحدهای متخلف در چارچوب قانون انجام می‌شود و در مقابل، از نانوایی‌هایی که عملکرد مطلوب دارند، کیفیت نان را رعایت می‌کنند و موجب رضایتمندی مردم می‌شوند، حمایت و تقدیر خواهد شد.

وی ادامه داد: در روزهای گذشته نیز در راستای همین رویکرد، از تعدادی از نانوایی‌های نمونه شهرستان رشت تجلیل شد و این روند در بخش‌های مختلف شهرستان ادامه خواهد داشت.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری رشت همچنین خاطرنشان کرد: آرد واحدهای نانوایی که به دلیل تخلف پلمب می‌شوند، برای جلوگیری از ایجاد اختلال در تأمین نان منطقه، در اختیار نانوایی‌هایی قرار خواهد گرفت که عملکرد مناسب‌تری دارند تا شهروندان همچنان بتوانند به نان باکیفیت و خدمات مطلوب دسترسی داشته باشند.

وی با تأکید بر تداوم روند نظارت‌ها گفت: بازرسی از واحدهای نانوایی و بررسی کیفیت خدمات‌رسانی تا زمان ایجاد شرایط مطلوب‌تر در این حوزه به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

تهیدست با اشاره به اهمیت حمایت دولت از حوزه آرد و نان، اظهار کرد: با توجه به یارانه‌ای که دولت برای تأمین آرد پرداخت می‌کند، نظارت بر نحوه فعالیت واحدهای نانوایی و صیانت از حقوق مردم یک ضرورت است و با تأکید فرماندار رشت، مجموعه شهرستان با جدیت این موضوع را دنبال خواهد کرد.