مدیریت مصرف برق ۲۲۰ هزار حلقه چاه کشاورزی در سامانه «ساپاد»

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رحمانی در دومین جلسه کارگروه ملی بهینه‌سازی مصرف انرژی که روز سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه، با اشاره به الزامات قانونی تأمین برق چاه‌های کشاورزی اظهار کرد: براساس ماده ۲ قانون تسهیل‌بخشی کشاورزی، وزارت نیرو موظف است برق مورد نیاز چاه‌های کشاورزی را به‌صورت ۲۴ ساعته و در سقف پروانه بهره‌برداری در اختیار بهره‌برداران قرار دهد.

وی افزود: در وزارت نیرو سامانه‌ای با عنوان «ساپاد» طراحی شده که در آن اطلاعات مربوط به آب و برق تمامی چاه‌های کشاورزی در کنار یکدیگر قرار گرفته و با هم تطبیق داده شده است.

رحمانی ادامه داد: براساس اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه، میزان انرژی مجاز مصرفی هر چاه بر مبنای سقف بهره‌برداری تعیین‌شده در پروانه، به‌صورت ماهانه و سالانه پایش می‌شود.

نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: علاوه بر میزان انرژی درج‌شده در پروانه بهره‌برداری، با استناد به بند «پ» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم، تا ۴۰ درصد انرژی مازاد نیز به‌عنوان ضریب رواداری در نظر گرفته شده است.

وی توضیح داد: تغییرات راندمان، افت سطح آب زیرزمینی و سایر عواملی که ممکن است باعث شود میزان انرژی مصرفی با حجم واقعی آب برداشت‌شده تطابق نداشته باشد، از جمله دلایل در نظر گرفتن این ضریب رواداری است؛ بنابراین هر بهره‌بردار می‌تواند تا سقف ۱۴۰ درصد انرژی مندرج در پروانه بهره‌برداری خود مصرف داشته باشد.

رحمانی همچنین با اشاره به خاموشی‌های ناشی از ناترازی و مدیریت انرژی در ماه‌های اخیر گفت: تأثیر این خاموشی‌ها بر امکان بهره‌برداری مجاز چاه‌های کشاورزی نیز در سامانه «ساپاد» رصد می‌شود و ساعات خاموشی با سقف مجاز بهره‌برداری هر چاه تطبیق داده خواهد شد.

وی تأکید کرد: میزان و توزیع ساعات بهره‌برداری چاه‌ها براساس پروانه بهره‌برداری و به شکل ماهانه در سامانه مدیریت می‌شود تا خاموشی‌ها مانع استفاده بهره‌بردار از میزان مجاز برداشت آب نشود.