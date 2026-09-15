فریدون کلبادینژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ثبتنام دانشآموزان اظهار کرد: تاکنون ثبتنام ۳۲ هزار دانشآموز پایه اول در مدارس استان نهایی شده است و این دانشآموزان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید وارد فضای مدرسه میشوند.
وی افزود: همچنین ثبتنام بیش از ۴۴ هزار دانشآموز پایه هفتم و ۲۹ هزار دانشآموز پایه دهم نهایی شده و پیشبینی میشود ۲۹ هزار نوآموز نیز در دوره پیشدبستانی استان حضور داشته باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه مقدمات بازگشایی مدارس به طور کامل در حال انجام است، گفت: بیش از ۴ هزار مدرسه و حدود ۲۳ هزار کلاس درس در استان برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده شده و تمامی ارکان آموزش و پرورش برای بازگشایی مطلوب مدارس پای کار هستند.
کلبادینژاد ادامه داد: آموزش در سال تحصیلی جدید به صورت حضوری خواهد بود و تلاش شده است مدارس از نظر فضای آموزشی و امکانات مورد نیاز برای حضور دانشآموزان آماده باشند.
وی همچنین از توزیع تجهیزات ورزشی و بهداشتی در مدارس مازندران خبر داد و گفت: در قالب کاروان «مهر و نشاط» حدود ۱۷ هزار قلم تجهیزات ورزشی و بهداشتمحور با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان در مدارس استان توزیع خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران هدف از این اقدام را ارتقای سلامت دانشآموزان و توسعه فعالیتهای ورزشی در مدارس عنوان کرد و افزود: فراهم کردن امکانات مناسب، بخشی از برنامه آموزش و پرورش برای ایجاد محیطی بانشاط و سالم برای دانشآموزان در سال تحصیلی جدید است.
کلبادینژاد از خانوادههایی که هنوز فرآیند ثبتنام فرزندان خود را تکمیل نکردهاند خواست هرچه سریعتر نسبت به نهایی کردن ثبتنام اقدام کنند.
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