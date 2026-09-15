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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

۳۲ هزار کلاس‌اولی راهی مدارس مازندران می‌شوند

۳۲ هزار کلاس‌اولی راهی مدارس مازندران می‌شوند

ساری- مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از نهایی شدن ثبت‌نام ۳۲ هزار دانش‌آموز پایه اول در استان خبر داد و گفت: بیش از ۴ هزار مدرسه و ۲۳ هزار کلاس درس برای آغاز سال تحصیلی آماده هستند.

فریدون کلبادی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان اظهار کرد: تاکنون ثبت‌نام ۳۲ هزار دانش‌آموز پایه اول در مدارس استان نهایی شده است و این دانش‌آموزان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید وارد فضای مدرسه می‌شوند.

وی افزود: همچنین ثبت‌نام بیش از ۴۴ هزار دانش‌آموز پایه هفتم و ۲۹ هزار دانش‌آموز پایه دهم نهایی شده و پیش‌بینی می‌شود ۲۹ هزار نوآموز نیز در دوره پیش‌دبستانی استان حضور داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه مقدمات بازگشایی مدارس به طور کامل در حال انجام است، گفت: بیش از ۴ هزار مدرسه و حدود ۲۳ هزار کلاس درس در استان برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده شده و تمامی ارکان آموزش و پرورش برای بازگشایی مطلوب مدارس پای کار هستند.

کلبادی‌نژاد ادامه داد: آموزش در سال تحصیلی جدید به صورت حضوری خواهد بود و تلاش شده است مدارس از نظر فضای آموزشی و امکانات مورد نیاز برای حضور دانش‌آموزان آماده باشند.

وی همچنین از توزیع تجهیزات ورزشی و بهداشتی در مدارس مازندران خبر داد و گفت: در قالب کاروان «مهر و نشاط» حدود ۱۷ هزار قلم تجهیزات ورزشی و بهداشت‌محور با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان در مدارس استان توزیع خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران هدف از این اقدام را ارتقای سلامت دانش‌آموزان و توسعه فعالیت‌های ورزشی در مدارس عنوان کرد و افزود: فراهم کردن امکانات مناسب، بخشی از برنامه آموزش و پرورش برای ایجاد محیطی بانشاط و سالم برای دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید است.

کلبادی‌نژاد از خانواده‌هایی که هنوز فرآیند ثبت‌نام فرزندان خود را تکمیل نکرده‌اند خواست هرچه سریع‌تر نسبت به نهایی کردن ثبت‌نام اقدام کنند.

کد مطلب 6947872

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