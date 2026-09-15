تفاهم دو وزارتخانه ارتباطات و جهاد کشاورزی برای کشاورزی هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دیدار با غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به طراحی و تدوین زیست‌بوم‌های دولت هوشمند، اظهار کرد: این زیست‌بوم‌ها در ابعاد مختلفی از جمله پیوست‌های امنیتی، زیرساختی و لایه‌های بالاتر همچون خدمات فرادستگاهی طراحی شده‌اند.

انتقال خدمات دولت به ابر دولت

هاشمی با اشاره به تکلیف قانونی وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی «ابر دولت» افزود: بر اساس این تکلیف، همه خدمات و سامانه‌های دولتی باید در یک زمان‌بندی مشخص به ابر دولت منتقل شوند که زیرساخت این بستر در چندین مرکز استانی جانمایی شده است.

وی با تأکید بر اینکه زیست‌بوم‌های طراحی‌شده در بستر ابر دولت ارائه خواهند شد، ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این زیست‌بوم‌ها، فراهم شدن یک بازوی فنی در کنار دستگاه‌های مختلف برای توسعه کارکردهای فناورانه است که می‌تواند به تسهیل و تسریع اجرای امور کمک کند.

وزیر ارتباطات با اشاره به سامانه‌های متعددی که دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات در اختیار دارند، گفت: در این مرحله، زیست‌بوم‌های دولت هوشمند دخالتی در فعالیت این سامانه‌ها ندارند؛ بلکه سامانه‌های دستگاه‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند و زیست‌بوم‌ها با دریافت اطلاعات از این سامانه‌ها، خدمات مورد نیاز را به مردم ارائه می‌کنند.

نقش بخش خصوصی در ارائه خدمات هوشمند

هاشمی همچنین حضور بخش خصوصی در ارائه خدمات شبانه‌روزی در زیست‌بوم‌های دولت هوشمند را مورد توجه قرار داد و افزود: با حضور بخش خصوصی و ارائه خدمات به مردم در این زیست‌بوم‌ها، بخش قابل توجهی از بار دولت کاهش پیدا می‌کند و زمینه برای ارائه خدمات سریع‌تر و مؤثرتر فراهم می‌شود.

وی با اشاره به تجربه‌های موفق همکاری میان وزارت ارتباطات و وزارت جهاد کشاورزی، بهره‌گیری از داده‌های ارتباطی و سایر ظرفیت‌های فناورانه را زمینه‌ساز تصمیم‌گیری دقیق‌تر، مدیریت بهتر منابع و ارائه خدمات مؤثرتر به مردم دانست.

وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه توسعه خدمات هوشمند و تکمیل زیست‌بوم‌های دیجیتال نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی است، آمادگی وزارت ارتباطات برای تقویت همکاری با وزارت جهاد کشاورزی در حوزه‌هایی همچون داده‌های ماهواره‌ای، زیرساخت‌های ارتباطی، سامانه‌های هوشمند و کاربردهای هوش مصنوعی را اعلام کرد.

امضای تفاهم‌نامه همکاری دو وزارتخانه

بر اساس این گزارش، در پایان این دیدار، تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت جهاد کشاورزی با هدف همکاری در معماری و اجرای زیست‌بوم‌های دولت هوشمند به امضای وزرای دو وزارتخانه رسید.