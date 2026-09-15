حاج ماموستا ملا قادر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت توبه و بازگشت انسان به سوی خداوند اظهار کرد: توبه، پشیمانی از گناه و ندامت از اعمال زشت و کارهایی که برخلاف شریعت اسلام انجام شده، در دین اسلام واجب است و انسان نباید بازگشت به سوی پروردگار را به تأخیر بیندازد.

وی افزود: علمای بزرگوار بر وجوب توبه از هر گناه تأکید کرده‌اند و اگر انسان مرتکب خطا و گناهی شد، باید هرچه سریع‌تر به درگاه خداوند بازگردد و از او طلب بخشش کند.

امام جمعه پاوه با بیان اینکه توبه از گناه میان انسان و خداوند سه شرط اساسی دارد، گفت: نخستین شرط، ترک گناه است؛ یعنی فرد باید به صورت قاطع از انجام آن عمل دست بکشد. شرط دوم، پشیمانی قلبی از گناه و احساس ندامت نسبت به کاری است که انجام داده و سومین شرط نیز تصمیم جدی برای بازنگشتن دوباره به آن گناه است.

حاج ماموستا قادری تصریح کرد: اگر گناه با حق بندگان خداوند ارتباط داشته باشد، سه شرط مذکور به تنهایی کافی نیست و فرد باید حق صاحب حق را نیز ادا کند و از او حلالیت بطلبد.

وی ادامه داد: بر این اساس، توبه از گناهی که در آن حق‌الناس تضییع شده، چهار شرط دارد که شامل ترک گناه، پشیمانی، تصمیم جدی برای تکرار نکردن آن و در نهایت ادا کردن حق مردم و طلب حلالیت از صاحب حق است.

امام جمعه پاوه با اشاره به تأکید قرآن کریم بر «توبه نصوح» اظهار کرد: خداوند متعال مؤمنان را به بازگشت خالصانه به سوی خود دعوت کرده و توبه نصوح توبه‌ای است که انسان را از گناه دور می‌کند و مانع بازگشت دوباره او به همان اشتباه می‌شود.

وی با اشاره به سیره پیامبر اسلام(ص) در استغفار نیز گفت: رسول گرامی اسلام(ص) مردم را به توبه و طلب آمرزش از خداوند سفارش کرده و فرموده‌اند که خود ایشان در هر روز صد بار توبه و استغفار می‌کردند.

حاج ماموستا قادری افزود: وقتی پیامبر اسلام(ص) با وجود جایگاه والای خود روزانه صد بار استغفار می‌کرد، ما نیز باید توبه و بازگشت به سوی خداوند را در زندگی خود جدی بگیریم؛ چراکه استغفار و صلوات موجب آرامش و تسکین دل مؤمن می‌شود.

وی با استناد به روایتی از ابوذر غفاری(رض) بیان کرد: همان‌گونه که برای هر دردی درمانی وجود دارد، درمان گناه نیز توبه و پشیمانی است و انسان نباید در بازگشت به سوی خداوند سستی کند.

امام جمعه پاوه در ادامه با اشاره به مواردی که در آنها عجله و شتاب جایز دانسته شده است، گفت: اگرچه در آموزه‌های اسلامی شتاب‌زدگی از شیطان دانسته شده، اما در پنج مورد نباید کار را به تأخیر انداخت.

وی نخستین مورد را دفن میت عنوان کرد و افزود: در صورتی که مانعی وجود نداشته باشد، نباید دفن فرد متوفی بدون دلیل به تأخیر بیفتد. مورد دوم نیز ازدواج دختران است و چنانچه شرایط مناسب برای ازدواج فراهم باشد، نباید در این امر خیر تأخیر کرد.

حاج ماموستا قادری سومین مورد را ادای بدهی و حقوق مردم دانست و تصریح کرد: انسان باید قرض و حق مردم را در سریع‌ترین زمان ممکن ادا کند. چهارمین مورد توبه است و اگر کسی مرتکب گناه و اشتباهی شد، نباید توبه را به فردا موکول کند، بلکه باید بلافاصله به درگاه خداوند بازگردد.

وی پنجمین مورد را پذیرایی از مسافر عنوان کرد و گفت: هنگامی که مهمانی مسافر است، شایسته است هرچه سریع‌تر از او پذیرایی شود تا بتواند به‌موقع به مسیر خود ادامه دهد.

امام جمعه پاوه در ادامه با اشاره به اشعاری از ماموستا شاهو بیاره‌ای درباره توبه و طلب بخشش از خداوند، خاطرنشان کرد: انسان هرچقدر هم خود را گرفتار گناه و نافرمانی بداند، نباید امید خود را از رحمت الهی از دست بدهد و باید روی امید خود را به سوی بارگاه خداوند قرار دهد.

حاج ماموستا قادری در پایان تأکید کرد: توبه در آیین اسلام واجب است و توبه واقعی تنها به گفتن «استغفرالله» خلاصه نمی‌شود، بلکه ترک گناه، پشیمانی، تصمیم جدی برای تکرار نکردن آن و در صورت وجود حق‌الناس، ادا کردن حق مردم و طلب حلالیت را نیز شامل می‌شود.

وی گفت: خداوند راه بازگشت را برای بندگان خود باز گذاشته است و انسان نباید از رحمت و بخشش پروردگار ناامید شود؛ بنابراین هرگاه مرتکب گناهی شدیم، بهترین زمان برای توبه همین امروز و همین لحظه است.