استاندار کرمانشاه: فرهنگ ایثار و شهادت رمز ماندگاری ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر سهشنبه در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: فرهنگ ایثار و شهادت رمز ماندگاری و پیروزی ملت ایران است و کرمانشاه به معنای واقعی نماد ایثارگری و مقاومت به شمار میرود.
وی افزود: ظرفیتهای ارزشمند استان کرمانشاه در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت باید بیش از گذشته به نسلهای آینده معرفی شود و برای حفظ و انتقال این میراث گرانبها برنامهریزی جدی صورت گیرد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش گسترده استان در دوران دفاع مقدس گفت: تقریباً تمام جغرافیای کرمانشاه درگیر جنگ بود و کمتر خانوادهای را میتوان یافت که در این دوران شهید، جانباز، آزاده یا ایثارگر تقدیم نکرده باشد.
حبیبی ادامه داد: حماسهها و رویدادهای مهمی همچون عملیاتهای بازیدراز و مرصاد، جایگاه برجستهای در تاریخ دفاع مقدس استان دارند و شهرستان گیلانغرب نیز به عنوان دومین شهر مقاوم کشور، از افتخارات بزرگ کرمانشاه و ایران اسلامی است.
وی با تأکید بر ضرورت ثبت و روایت صحیح خاطرات دوران دفاع مقدس تصریح کرد: ظرفیتهای فراوانی برای تولید آثار فرهنگی، مستند، کتاب و روایتهای ماندگار از رشادتها و ایثارگریهای مردم استان وجود دارد و باید برای انتقال این ارزشها به نسل جوان تلاش بیشتری انجام شود.
استاندار کرمانشاه فرهنگ ایثار و شهادت را از مهمترین عوامل پیروزی و مقاومت ملت ایران دانست و گفت: رمز ایستادگی در برابر دشمن، فرهنگ شهادت و ازخودگذشتگی است؛ فرهنگی که موجب شد دشمن با وجود برخورداری از امکانات و فناوریهای گسترده، در برابر اراده و ایمان مردم ایران زمینگیر شود.
حبیبی خاطرنشان کرد: وظیفه امروز مسئولان این است که فرهنگ ایثار و شهادت را به نسلهای آینده منتقل کنند و اجازه ندهند خاطرات و ارزشهای دفاع مقدس با گذشت زمان به فراموشی سپرده شود. نسل جوان باید با رشادتها، فداکاریها و آرمانهای شهدا آشنا شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر تکریم خانوادههای معظم شهدا تأکید کرد و افزود: خانوادههای شهدا سرمایههای ارزشمند نظام اسلامی هستند و حرمت و جایگاه آنان باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
استاندار کرمانشاه گفت: پدران و مادران شهدا انتظار زیادی از مسئولان ندارند و کمترین وظیفه ما در برابر این خانوادههای بزرگوار، احترام، رسیدگی و خدمت بیمنت به آنان است.
حبیبی همچنین بر ضرورت سرکشی مستمر مدیران دستگاههای اجرایی از خانوادههای شهدا تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش منظم از این دیدارها شد و افزود: ارتباط با خانوادههای معظم شهدا و سرکشی از آنان باید به یک رویه مستمر در دستگاههای اجرایی تبدیل شود و مدیران در این زمینه اهتمام جدی داشته باشند.
وی در ادامه بر اجرای برنامههای مرتبط با مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی تأکید کرد و گفت: همه ما و حتی جهان اسلام و جبهه مقاومت، مدیون مجاهدتها و تلاشهای حاج قاسم سلیمانی هستیم و اگر مجاهدتهای ایشان و همرزمانشان نبود، شرایط منطقه و جهان اسلام امروز بسیار متفاوت بود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ضرورت توجه به بیانیه گام دوم انقلاب و آشنایی نسل جوان با مفاهیم آن اظهار کرد: برنامههای فرهنگی و آموزشی باید به شکلی طراحی شوند که نسل جدید بیش از گذشته با مکتب شهید سلیمانی، فرهنگ مقاومت و ارزشهای انقلاب اسلامی آشنا شود.
حبیبی همچنین بر بررسی کارشناسی برای ایجاد زیرساختهای آموزشی و فرهنگی در مناطق مرتبط با مکتب حاج قاسم تأکید کرد و گفت: چنانچه احداث مدرسه در محل مورد نظر از نظر کارشناسی و آموزشی ضرورت داشته باشد، این اقدام باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: در صورت نبود ضرورت برای احداث مدرسه، میتوان با توجه به پیشینه و ظرفیت فرهنگی منطقه، فضای مناسبی برای فعالیتهای فرهنگی، نمایشگاهی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص داد.
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