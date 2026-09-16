به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، اسامی فیلم‌های تجربی راه‌یافته به چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به انتخاب سعید پوراسماعیلی، روناک رنجی و محسن آقالر معرفی شدند.

دبیرخانه جشنواره فهرست ۱۴ فیلم تجربی راه‌یافته را به شرح زیر و بدون اولویت منتشر کرد:

«محبوس شده» / حسن وحدانی / تبریز

«هندسه‌ی انزوا» / محمدرضا حق‌نگهدار / شیراز

«گسترش گنجایش پیدایش» / رضا دانش‌پژوه / یاسوج

«نفرین» / علیرضا زاده‌بغلانی / آبادان

«آلبوم» / عارف شریفی / قائمشهر

«یک رشته کوه غرق شده» / نواب محمودی / لاهیجان

«پژوهش‌های یک سگ» / علیرضا عبدی / تهران

«... خون» / وحید مباشری و اسما درویش‌خوب / شیراز

«وال‌ها» / حامد رحیمی جوکندان / تالش

«ویزوفن» / اشکان چاوشی / کرمانشاه

«قطار شهرفرنگ به مقصد ماه» / عماد بیات / اهواز

«چهار فصل، بهار» / سلمان سام دلیری / چالوس

«پر بتنی» / روژینا حاجیان / تهران

و «سفیر تمام کتاب‌ها» / آرش امیری / گناباد

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.