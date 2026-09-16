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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

معرفی فیلم‌های تجربی راه‌یافته به چهل‌وسومین جشنواره فیلم کوتاه تهران

معرفی فیلم‌های تجربی راه‌یافته به چهل‌وسومین جشنواره فیلم کوتاه تهران

آثار تجربی راه‌یافته به جشنواره فیلم کوتاه تهران همراه با اسامی هیئت داوران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، اسامی فیلم‌های تجربی راه‌یافته به چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به انتخاب سعید پوراسماعیلی، روناک رنجی و محسن آقالر معرفی شدند.

دبیرخانه جشنواره فهرست ۱۴ فیلم تجربی راه‌یافته را به شرح زیر و بدون اولویت منتشر کرد:

«محبوس شده» / حسن وحدانی / تبریز

«هندسه‌ی انزوا» / محمدرضا حق‌نگهدار / شیراز

«گسترش گنجایش پیدایش» / رضا دانش‌پژوه / یاسوج

«نفرین» / علیرضا زاده‌بغلانی / آبادان

«آلبوم» / عارف شریفی / قائمشهر

«یک رشته کوه غرق شده» / نواب محمودی / لاهیجان

«پژوهش‌های یک سگ» / علیرضا عبدی / تهران

«... خون» / وحید مباشری و اسما درویش‌خوب / شیراز

«وال‌ها» / حامد رحیمی جوکندان / تالش

«ویزوفن» / اشکان چاوشی / کرمانشاه

«قطار شهرفرنگ به مقصد ماه» / عماد بیات / اهواز

«چهار فصل، بهار» / سلمان سام دلیری / چالوس

«پر بتنی» / روژینا حاجیان / تهران

و «سفیر تمام کتاب‌ها» / آرش امیری / گناباد

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6948851

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