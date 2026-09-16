به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، اسامی فیلمهای تجربی راهیافته به چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به انتخاب سعید پوراسماعیلی، روناک رنجی و محسن آقالر معرفی شدند.
دبیرخانه جشنواره فهرست ۱۴ فیلم تجربی راهیافته را به شرح زیر و بدون اولویت منتشر کرد:
«محبوس شده» / حسن وحدانی / تبریز
«هندسهی انزوا» / محمدرضا حقنگهدار / شیراز
«گسترش گنجایش پیدایش» / رضا دانشپژوه / یاسوج
«نفرین» / علیرضا زادهبغلانی / آبادان
«آلبوم» / عارف شریفی / قائمشهر
«یک رشته کوه غرق شده» / نواب محمودی / لاهیجان
«پژوهشهای یک سگ» / علیرضا عبدی / تهران
«... خون» / وحید مباشری و اسما درویشخوب / شیراز
«والها» / حامد رحیمی جوکندان / تالش
«ویزوفن» / اشکان چاوشی / کرمانشاه
«قطار شهرفرنگ به مقصد ماه» / عماد بیات / اهواز
«چهار فصل، بهار» / سلمان سام دلیری / چالوس
«پر بتنی» / روژینا حاجیان / تهران
و «سفیر تمام کتابها» / آرش امیری / گناباد
چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.
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