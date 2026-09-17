توسعه معدن طلای چیچکلو تکاب؛ ۸۰۷ هزار تن کانسنگ طلا شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سخاوت خیرخواه در دیدار با مدیران هلدینگ امداد معدن، افزود: با توجه به شناسایی حدود ۸۰۷ هزار تن کانسنگ با عیار یک گرم طلا در زونهای A، B و C، پیشبینی میشود با تکمیل اکتشافات، ذخایر بسیار بیشتری شناسایی گردد که این امر پتانسیل اقتصادی بینظیری برای منطقه فراهم میکند.
وی تصریح کرد: طرح ایجاد واحد فرآوری در معدن چیچکلو پروژهای حیاتی است که میتواند نقشی تعیینکننده در اشتغالزایی و توسعه زیرساختهای شهرستان تکاب و کل استان آذربایجانغربی ایفا کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی با اشاره به اینکه سرمایهگذاری در این معدن توسط هلدینگ امداد و با مشارکت بانک صادرات ایران انجام میشود، افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی این معدن در مرز دو استان کردستان و آذربایجانغربی، هماهنگیهای لازم برای مدیریت بهتر این پروژه در حال انجام است.
وی ادامه داد: در اولین نشست شورای معادن استان، موضوع تکمیل عملیات اکتشافی این معدن مطرح و بررسی میشود.
خیرخواه افزود: تسریع در روند توسعه معدن طلای چیچکلو و ایجاد زیرساختهای لازم برای احداث کارخانه فرآوری طلا در محدوده معدنی تکاب اجتناب ناپدیر بوده و فراهم کردن بسترهای قانونی و فنی برای تکمیل عملیات اکتشافی و تسهیل فرآیندهای اداری در دستور کار است.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای معدنی استان برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه است.
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