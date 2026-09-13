تمجید سرمربی رییکا از محبی؛ او بازیکن بسیار باکیفیتی است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال رییکا که محمد محبی وینگر ایرانی را در ترکیب خود برای فصل جاری دارد، شامگاه شنبه ۲۱ شهریور و در هفته ششم لیگ کرواسی رو در روی تیم لوکوموتیو زاگرب قرار گرفت که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

محبی از دقیقه ۷۶ برای تیمش وارد زمین شد اما نتوانست گل یا پاس گلی را به نام خود به ثبت برساند. «ماتیاژ فک» سرمربی اسلوونیایی رییکا درباره این بازی اظهار داشت: یک مسابقه دیگر که در آن دو امتیاز از دست دادیم. مالکیت توپ، شوت‌ها و کرنرها برای ما فایده‌ای ندارند؛ چیزی که کم داریم، کارایی و استفاده درست از موقعیت‌ها دمحوطه جریمه است.

او در رابطه با عملکرد محمد محبی گفت: محمد محبی هم بازیکن بسیار باکیفیتی است، اما وقتی وارد یک تیم و لیگ می‌شوید، طبیعی است که ممکن است در ابتدا مشکلاتی وجود داشته باشد.