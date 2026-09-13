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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۲

تمجید سرمربی رییکا از محبی؛ او بازیکن بسیار باکیفیتی است

تمجید سرمربی رییکا از محبی؛ او بازیکن بسیار باکیفیتی است

سرمربی تیم فوتبال رییکا کرواسی از عملکرد بازیکن ایرانی خود تمجید و اعلام کرد او برای درخشش نیاز به زمان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال رییکا که محمد محبی وینگر ایرانی را در ترکیب خود برای فصل جاری دارد، شامگاه شنبه ۲۱ شهریور و در هفته ششم لیگ کرواسی رو در روی تیم لوکوموتیو زاگرب قرار گرفت که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

محبی از دقیقه ۷۶ برای تیمش وارد زمین شد اما نتوانست گل یا پاس گلی را به نام خود به ثبت برساند. «ماتیاژ فک» سرمربی اسلوونیایی رییکا درباره این بازی اظهار داشت: یک مسابقه دیگر که در آن دو امتیاز از دست دادیم. مالکیت توپ، شوت‌ها و کرنرها برای ما فایده‌ای ندارند؛ چیزی که کم داریم، کارایی و استفاده درست از موقعیت‌ها دمحوطه جریمه است.

او در رابطه با عملکرد محمد محبی گفت: محمد محبی هم بازیکن بسیار باکیفیتی است، اما وقتی وارد یک تیم و لیگ می‌شوید، طبیعی است که ممکن است در ابتدا مشکلاتی وجود داشته باشد.

کد مطلب 6946063
بهنام روان پاک

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