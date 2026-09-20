به گزارش خبرنگار مهر، تاتی کاستلیانوس مهاجم تیم فوتبال وستهم ممکن است با محرومیتی ۶ جلسه‌ای مواجه شود؛ چرا که فیلیپ مارشال، دروازه‌بان میلوال مدعی شده این بازیکن به سمت او تف کرده است.

روزنامه سان انگلیس نوشت: این اتفاق در نیمه دوم دیدار پرتنش دو تیم در چارچوب رقابت‌های فوتبال انگلیس رخ داد؛ مسابقه‌ای که در آن میلوال با نتیجه ۲ بر صفر از وستهم پیش بود.

مارشال پس از این اتفاق با اشاره به پیراهن خود، به مسئولان مسابقه اعلام کرد که کاستلیانوس به سمت او تف کرده است. یکی از اعضای کادر میلوال نیز شکایت رسمی خود را نزد مسئولان مسابقه مطرح کرد و داور چهارم نیز تأیید کرد که چنین ادعایی از سوی دروازه‌بان میلوال مطرح شده است.

اکنون مسئولان اتحادیه فوتبال انگلیس قرار است تصاویر مربوط به این صحنه و گزارش داور را بررسی کنند و در صورت اثبات تخلف، مهاجم آرژانتینی وستهم با محرومیتی طولانی‌مدت روبه‌رو خواهد شد.

الکس نیل، سرمربی میلوال، درباره این اتفاق گفت: «اگر فیلیپ چنین ادعایی را مطرح کرده باشد و اتفاقی رخ نداده باشد، بسیار تعجب خواهم کرد. من نمی‌دانستم چه اتفاقی افتاده است. داور چهارم فقط اعلام کرد که اتهامی درباره تف کردن مطرح شده است. مطمئنم تصاویر این صحنه بررسی خواهد شد و اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد، مسئولان مربوطه در این خصوص تصمیم خواهند گرفت.»

نونو اسپیریتو سانتو، سرمربی وستهم، نیز اعلام کرد تا زمانی که تصاویر این صحنه را مشاهده نکند، درباره این موضوع قضاوت نخواهد کرد.

او گفت: «از این ادعا اطلاع دارم، اما تصاویر را ندیده‌ام و با تاتی صحبت نکرده‌ام. برای اینکه بتوانم درباره این موضوع پاسخ بدهم، باید تصاویر را ببینم و این کار را انجام خواهم داد.»

این اتفاق در دقیقه ۶۵ مسابقه رخ داد؛ زمانی که مارشال در شرایطی که میلوال با نتیجه ۲ بر صفر پیش بود، توپ را بیش از زمان مجاز ۶ ثانیه در اختیار داشت. کاستلیانوس برای تحت فشار قرار دادن دروازه‌بان میلوال به سمت او رفت و در ادامه بازیکنان دو تیم در محوطه جریمه وارد درگیری شدند.

با این حال، تصاویر تلویزیونی اولیه مدرک مشخص و قطعی از تف کردن کاستلیانوس به سمت دروازه‌بان میلوال ارائه نکردند.

این اتفاق پیش از بازگشت وستهم به مسابقه رخ داد. محمدو کانته و کنستانتینوس ماوروپانوس موفق شدند گل‌های کالب تیلور و کمیل نغلی را جبران کنند تا بازی با تساوی ۲ بر۲ دنبال شود. البته کانته در دقایق پایانی از زمین مسابقه اخراج شد.

در صورت اثبات اتهام، کاستلیانوس ممکن است با محرومیتی سنگین روبه‌رو شود. پیش از این هانیبال مجبری هافبک برنلی در دسامبر ۲۰۲۵ پس از تف کردن به سمت هواداران لیدز، چهار جلسه محروم و ۱۵ هزار پوند جریمه شده بود.

همچنین بورخا ساینس، وینگر نوریچ، در دسامبر ۲۰۲۴ و پس از اتفاقی مشابه در دیدار برابر ساندرلند، با محرومیت شش جلسه‌ای و جریمه ۱۲ هزار پوندی مواجه شد.