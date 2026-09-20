تساوی امید ایران و چین در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال امید ایران و چین در دومین بازی خود از مرحله گروهی بازی های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا صبح امروز یکشنبه ۲۹ شهریور در ورزشگاه ویو کاریا با قضاوت فیرداوس نورسافاروف ازبکستانی از ساعت ۰۸:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم رفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی بدون گل تمام شد.

ترکیب ایران:

محمد خلیفه، دانیال ایری، امین حزباوی، فرزین معامله‌گری، ابوالفضل کوهی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده، عباس کهریزی (۴۰- یوسف مزرعه)، مبین دهقان، امیرحسین حسین‌زاده و پوریا شهرآبادی

ترکیب چین:

لی هائو، هو هاتئو، لیو هائوفان، ژو چن ژی، ژانگ ژی، هی یی ران (کارت زرد)، ژو بین، وو ژی، مائو وی ژی، ژانگ یونینگ و وانگ یودونگ

شاگردان حسین عبدی در این نیمه مالکیت بیشتری نسبت به حریف داشتند و بیشتر دقایق بازی را در زمین چین سپری کردند، اما در ایجاد موقعیت‌های جدی و باز کردن دروازه حریف ناکام ماندند. چینی‌ها نیز با وجود در اختیار نداشتن توپ، توانستند دروازه خود را بسته نگه دارند.

عباس کهریزی پس از یک همکاری خوب با هم‌تیمی خود در دقیقه ۳ در سمت راست زمین، توپ را به محوطه جریمه چین ارسال کرد که پس از یک رفت‌وبرگشت، توپ به فرزین معامله‌گری در پشت محوطه رسید و این بازیکن با شوتی از راه دور دروازه حریف را تهدید کرد، اما ضربه او از بالای دروازه به بیرون رفت.

امیرحسین حسین‌زاده پس از توپ‌ربایی در پشت محوطه جریمه چین صاحب موقعیت شد و در دقیقه ۲۴ اقدام به شوتزنی کرد که ضربه خطرناک او با فاصله اندکی از بالای دروازه حریف عبور کرد.

عباس کهریزی در دقیقه ۴۰ به دلیل مصدومیت نتوانست به بازی ادامه دهد و یوسف مزرعه جای او را در ترکیب تیم امید ایران گرفت تا نخستین تعویض شاگردان حسین عبدی به صورت اجباری انجام شود.

در دقایق باقی‌مانده نیمه نخست نیز ایران تلاش کرد با حفظ مالکیت توپ و افزایش فشار روی دروازه چین به گل برسد، اما این تلاش‌ها نتیجه‌ای نداشت تا دو تیم با تساوی بدون گل راهی رختکن شوند.