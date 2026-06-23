جشنواره گل پرتغال مقابل ازبکستان/ شب تلخ برای بازیکنان سرخابی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال پرتغال و ازبکستان در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و از گروه K شامگاه سه‌شنبه ۲ تیر با قضاوت جلال جید و در ورزشگاه هیوستون آمریکا از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۵ بر صفر به سود سرخ‌پوشان پرتغال خاتمه یافت.

در دقیقه نخست مسابقه، پرتغالی‌ها مالکیت توپ را در اختیار گرفتند و «برونو فرناندز» با ارسال یک پاس زمینی به دنبال ایجاد موقعیت بود اما مدافعان ازبکستان توپ را دور کردند.

در دقیقه سوم، «ژائو نوس» با حرکات تکنیکی خود خط دفاعی ازبکستان را به دردسر انداخت. این هافبک جوان پس از نفوذ به محوطه جریمه توپ را برای برونو فرناندز مهیا کرد اما ضربه کاپیتان پرتغال پس از برخورد به مدافعان راهی کرنر شد تا نخستین موقعیت جدی مسابقه شکل بگیرد.

دو دقیقه بعد و در دقیقه پنجم، «نونو مندز» بار دیگر قدرت نفوذ خود را به نمایش گذاشت. این مدافع چپ پرتغال با حرکتی سریع از جناح چپ توپ را به مقابل دروازه ارسال کرد تا «کریستیانو رونالدو» با پروازی تماشایی خود را به توپ برساند اما مهاجم باتجربه پرتغال تنها چند سانتی‌متر با باز کردن دروازه حریف فاصله داشت.

پای رونالدو به گلزنی در جام جهانی ۲۰۲۶ باز شد

در دقیقه ششم مسابقه، فشار پرتغال سرانجام نتیجه داد. «ژائو کانسلو» با حرکتی انفجاری از سمت راست زمین پیشروی کرد و پاس دقیقی را در مسیر رونالدو قرار داد. فوق‌ستاره پرتغالی نیز با فراری هوشمندانه به تیر نخست رسید و با ضربه‌ای دقیق توپ را از کنار دستان «عبدالوخید نعماتوف» عبور داد تا پرتغال با نتیجه یک بر صفر پیش بیفتد.

این گل اهمیت ویژه‌ای برای رونالدو داشت؛ چرا که مهاجم پرتغال به نخستین بازیکن تاریخ جام جهانی تبدیل شد که در شش دوره مختلف این رقابت‌ها موفق به گلزنی می‌شود. همچنین این نهمین گل او در تاریخ رقابت‌های جام جهانی محسوب می‌شود.

رونالدو پس از گلزنی با شور و هیجان فراوان به سمت نیمکت پرتغال رفت و شادی گل ویژه‌ای را به نمایش گذاشت؛ گلی که او را به دومین گلزن مسن تاریخ جام جهانی نیز تبدیل کرد.

در دقیقه نهم مسابقه، پرتغال همچنان بر بازی تسلط داشت و اعتمادبه‌نفس بالای بازیکنان این تیم کاملاً مشهود بود. در همین دقیقه، آمار تاریخی رونالدو بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و رسانه‌ها به رکورد جدید او در تاریخ جام جهانی اشاره کردند.

یک دقیقه بعد و در دقیقه دهم، «ژائو فلیکس» با حرکتی هوشمندانه مدافع مستقیم خود «بخروز کریموف» را جا گذاشت و با خطایی شدید متوقف شد تا برتری فنی پرتغالی‌ها بیش از پیش نمایان شود.

در سوی دیگر میدان، هواداران پرتغال که عمدتاً با لباس‌های قرمز ورزشگاه هیوستون را در اختیار گرفته بودند، امیدوار بودند رونالدو عملکردی بهتر از دیدار قبلی برابر کنگو ارائه کند؛ موضوعی که کاپیتان پرتغال تنها در همان دقایق ابتدایی با گل تاریخی خود به آن پاسخ داد.

ازبکستان نیز با وجود عقب افتادن، همچنان ساختار دفاعی خود را حفظ کرده و تلاش می‌کند با بستن فضاها مانع از افزایش اختلاف شود، اما برتری کامل بازی در دقایق ابتدایی در اختیار پرتغال بوده است.

در دقیقه ۱۳ مسابقه، پرتغال همچنان مالکیت توپ را در اختیار داشت و نسبت به دیدار نخست برابر کنگو با سرعت بیشتری توپ را به گردش در می‌آورد. بازیکنان پرتغال که با یک گل از حریف پیش بودند، در تلاش بودند تا هرچه سریع‌تر به گل دوم دست پیدا کنند؛ اتفاقی که در بازی نخست این تیم رخ نداده بود.

یک دقیقه بعد، اشتباه ژائو کانسلو در نیمه زمین خودی می‌توانست برای پرتغال گران تمام شود. مدافع پرتغال توپ را از دست داد و ازبکستان خیلی سریع حمله‌ای را طراحی کرد اما واکنش به‌موقع «دیوگو کاستا» که از محوطه جریمه خارج شد، خطر را از دروازه تیمش دور کرد.

در دقیقه ۱۵، «پدرو نتو» با نفوذی خطرناک به سمت محوطه جریمه ازبکستان حرکت کرد اما «اودیلجان خامروبکوف» او را درست روی خط محوطه متوقف کرد و داور با نشان دادن کارت زرد به بازیکن ازبکستان، یک ضربه ایستگاهی بسیار خطرناک را در اختیار پرتغال قرار داد؛ موقعیتی که بسیاری آن را در محدوده تخصصی کریستیانو رونالدو می‌دانستند.

گل دوم برای پرتغال

در دقیقه ۱۷ مسابقه، پرتغال روی ضربه آزاد به گل دوم خود دست یافت. در شرایطی که بسیاری انتظار داشتند کریستیانو رونالدو زننده ضربه نهایی باشد، این نونو مندز بود که با ضربه‌ای فنی و تماشایی با پای چپ، توپ را به گوشه پایین دروازه ازبکستان فرستاد و اختلاف را به دو گل افزایش داد.

مدافع چپ پرتغال که یکی از بهترین بازیکنان تیمش در دقایق ابتدایی مسابقه بوده، با این گل نمایش درخشان خود را تکمیل کرد. البته در این صحنه واکنش دروازه‌بان ازبکستان چندان مطلوب نبود و می‌توانست عملکرد بهتری در مهار ضربه مندز داشته باشد.

در دقیقه ۲۰، ازبکستان یکی از بهترین موقعیت‌های خود را خلق کرد. «ویتینیا» در عمق نیمه زمین خودی توپ را از دست داد و بازیکنان ازبکستان به سرعت وارد محوطه جریمه پرتغال شدند. در نهایت «شرزود نصرالله‌اف» با ضربه‌ای محکم دروازه پرتغال را تهدید کرد اما دیوگو کاستا با واکنشی مناسب توپ را مهار کرد.

یک دقیقه بعد، «نونو مندز» که نمایش فعالی در سمت چپ زمین داشت، بار دیگر پیشروی کرد اما با خطای مدافعان ازبکستان متوقف شد تا فرصت دیگری برای ارسال توپ روی دروازه ایجاد شود.

در دقیقه ۲۳، این بار «برونو فرناندز» در نزدیکی محوطه جریمه ازبکستان سرنگون شد و پرتغال صاحب یک ضربه ایستگاهی دیگر شد تا فشار حملات این تیم ادامه پیدا کند.

در دقیقه ۲۴، ازبکستان ضربه ایستگاهی پرتغال را دفع کرد و با استفاده از سرعت «الدور شومورودوف» در ضدحمله ظاهر شد. مهاجم باتجربه ازبکستان در میانه راه با خطای بازیکنان پرتغال متوقف شد و به شدت نسبت به تصمیم داور و عدم نشان دادن کارت زرد اعتراض کرد.

در ادامه مسابقه و همزمان با گرمای بالای هوا، داور بازی را برای دقایقی متوقف کرد تا بازیکنان دو تیم از فرصت استراحت و نوشیدن آب استفاده کنند.

در دقیقه ۲۹، ازبکستان که برای دقایقی در نیمه زمین پرتغال صاحب توپ شده بود، حمله‌ای خطرناک را طراحی کرد. ابتدا ویتینیا مرتکب خطا شد و همین موضوع فرصت مناسبی برای ادامه حملات ازبک‌ها فراهم کرد.

VAR مانع از شگفتی ازبک‌ها شد

در ادامه همین صحنه، «عزیز گانی‌یف» پشت محوطه جریمه صاحب توپ شد و با شوتی تماشایی از فاصله حدود ۲۵ یاردی توپ را به گوشه بالای دروازه پرتغال فرستاد تا اختلاف به حداقل برسد و نتیجه ۲ بر یک شود.

اما شادی بازیکنان ازبکستان دوام چندانی نداشت. داور مسابقه پس از دریافت پیام از اتاق VAR در دقیقه ۳۰ کنار مانیتور رفت تا صحنه را بازبینی کند.

سرانجام در دقیقه ۳۱، پس از بررسی تصاویر مشخص شد که در ابتدای این حمله روی ژائو کانسلو خطا صورت گرفته است و به همین دلیل گل زیبای عزیز گانی‌یف مردود اعلام شد تا نتیجه مسابقه همچنان با برتری دو بر صفر پرتغال باقی بماند.

رونالدو کار ازبکستان را تمام کرد

در دقیقه ۳۹ مسابقه، تیم ملی پرتغال به گل سوم خود مقابل ازبکستان دست یافت تا شب درخشان کریستیانو رونالدو ادامه پیدا کند.

این گل از یک توپ‌گیری در نیمه زمین پرتغال آغاز شد. بازیکنان پرتغال با پاس‌کاری سریع و عبور از فشار بازیکنان ازبکستان، حمله‌ای تماشایی را طراحی کردند و در نهایت برونو فرناندز با یک پاس عمقی دقیق، رونالدو را در موقعیت گلزنی قرار داد. کاپیتان پرتغال نیز با تجربه و مهارت همیشگی خود، توپ را با ضربه‌ای دقیق به گوشه دورتر دروازه فرستاد تا نتیجه ۳ بر صفر شود.

رونالدو با این گل دوم خود در مسابقه، شمار گل‌هایش در جام جهانی را به عدد ۱۰ رساند و به تنهایی عنوان بهترین گلزن تاریخ تیم ملی پرتغال در رقابت‌های جام جهانی را از آن خود کرد. او با عبور از اوزه‌بیو، اسطوره فوتبال پرتغال، در صدر جدول گلزنان این کشور در تاریخ جام جهانی قرار گرفت.

پس از این گل و در دقیقه ۴۲، ژائو فلیکس با فراری سریع پشت مدافعان ازبکستان صاحب موقعیت شد. توپ به شکل مناسبی مقابل او قرار گرفت اما تلاش این مهاجم برای عبور دادن توپ از بالای سر عبدالوحید نعمتوف، دروازه‌بان ازبکستان، راهی به چارچوب پیدا نکرد.

خوسانوف مانع هت‌تریک رونالدو شد

در هفتمین دقیقه وقت‌های تلف‌شده نیمه نخست، پرتغال تا آستانه به ثمر رساندن گل چهارم و کریستیانو رونالدو تا ثبت هت‌تریک پیش رفت.

در این صحنه، ژائو کانسلو بار دیگر از سمت راست نفوذ کرد و با ارسالی دقیق توپ را به محوطه جریمه رساند. رونالدو نیز با یک ضربه چیپ و فنی موفق شد دروازه ازبکستان را باز کند، اما «عبدالقادر خوسانوف» مدافع ازبکستان با حضوری به‌موقع و واکنشی فوق‌العاده، توپ را از روی خط دروازه بیرون کشید.

این مدافع ازبکستان با نجاتی تماشایی مانع از گلزنی دوباره رونالدو شد و اجازه نداد کاپیتان پرتغال در نیمه نخست هت‌تریک خود را کامل کند. صحنه‌ای که یکی از حساس‌ترین لحظات بازی تا اینجای مسابقه محسوب می‌شود.

شروع نیمه دوم

نیمه دوم دیدار تیم‌های ملی فوتبال پرتغال و ازبکستان در جام جهانی ۲۰۲۶ با چند تغییر در ترکیب دو تیم آغاز شد. در تیم ملی ازبکستان، «اودیلجان خامروبکوف» و «شرزود نصرالله‌اف» جای خود را به «خوجی‌اکبر علیجانوف» و «اکمل مزگووی» دادند. در سوی مقابل نیز «نلسون سمدو» و «فرانسیسکو کونسیسائو» به جای «ژائو کانسلو» و «پدرو نتو» وارد زمین شدند.

یک دقیقه بعد، ژائو فلیکس با شوتی سنگین از پشت محوطه جریمه دروازه ازبکستان را تهدید کرد اما توپ با اختلافی اندک از بالای دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۵۰، همچنان بخشی از صندلی‌های ورزشگاه خالی بود و به نظر می‌رسید برخی از تماشاگران هنوز از زمان استراحت بین دو نیمه به سکوها بازنگشته‌اند.

در دقیقه ۵۳، «عباس‌بک فیض‌الله‌اف» با حرکتی خوب در محوطه جریمه پرتغال برای خود فضای شوت‌زنی ایجاد کرد و ضربه‌ای در چارچوب زد اما این توپ دردسری برای «دیوگو کاستا» ایجاد نکرد و دروازه‌بان پرتغال به راحتی آن را مهار کرد.

دو دقیقه بعد، «اوتابک شوکوروف» شانس خود را با ضربه‌ای از راه دور امتحان کرد. هرچند شوت او قدرت چندانی نداشت اما با برخورد به مدافعان، ازبکستان صاحب یک ضربه کرنر شد.

در همین دقایق، فضای ورزشگاه نسبت به نیمه نخست آرام‌تر شده بود و هیجان سکوها نیز تا حدودی کاهش یافته بود.

در دقیقه ۵۶، روی یکی از حملات ازبکستان، کریستیانو رونالدو با حضور در محوطه جریمه خودی، خطر را با ضربه سر دور کرد و در کارهای دفاعی نیز به کمک هم‌تیمی‌هایش آمد.

در دقیقه ۵۷، برونو فرناندز به شدت نسبت به خطایی که روی رونالدو صورت گرفته بود اعتراض کرد و با داور مسابقه به گفتگو پرداخت. با این حال داور اعتقاد داشت که صحنه تنها یک خطای معمولی بوده و نیازی به برخورد انضباطی بیشتر وجود ندارد.

در دقیقه ۵۸، پرتغال صاحب یک ضربه ایستگاهی در فاصله بیش از ۳۰ یاردی دروازه ازبکستان شد. بسیاری انتظار داشتند رونالدو پشت توپ قرار بگیرد اما کاپیتان پرتغال تصمیم دیگری گرفت.

یک دقیقه بعد، رونالدو به جای شوت مستقیم، با حرکتی هوشمندانه به داخل محوطه جریمه نفوذ کرد و برونو فرناندز با یک پاس چیپ دقیق توپ را مقابل پای او قرار داد. رونالدو ضربه خود را زد اما «عبدالوخید نعماتوف» با واکنشی مناسب توپ را مهار کرد. در ادامه این صحنه، دروازه‌بان ازبکستان با رونالدو برخورد شدیدی داشت که باعث نگرانی هواداران پرتغال شد.

در دقیقه ۶۰، خبر خوب برای هواداران پرتغال این بود که رونالدو بدون مشکل به بازی ادامه داد و نگرانی‌ها درباره مصدومیت او برطرف شد.

مدافع منچسترسیتی زننده گل چهارم پرتغال

در همان دقیقه، پرتغال به گل چهارم رسید. روی یک ضربه کرنر زمینی، ژائو فلیکس موفق شد ضربه‌ای به توپ بزند اما در نهایت «عبدالقادر خوسانوف» مدافع ازبکستان و باشگاه منچسترسیتی انگلیس توپ را به اشتباه وارد دروازه خودی کرد تا نتیجه ۴ بر صفر شود و کار برای نماینده آسیایی بسیار دشوارتر از قبل شود.

در ادامه مسابقه، داور برای دومین بار بازی را به دلیل گرمای هوا متوقف کرد تا بازیکنان دو تیم از فرصت استراحت و نوشیدن آب استفاده کنند.

در دقیقه ۶۵، برتری پرتغال کاملاً محسوس بود و بازیکنان این تیم با آرامش و تسلط بالا توپ را در زمین به گردش درمی‌آوردند. ازبکستان نیز در برابر کیفیت فنی حریف، شب سختی را سپری می‌کرد.

در دقیقه ۶۷، نونو مندز با تکلی دیرهنگام متوقف شد. شدت برخورد به حدی بود که فریاد او از کنار زمین نیز شنیده شد اما این بازیکن خیلی زود به بازی بازگشت و مشکلی برای ادامه مسابقه نداشت.

در دقیقه ۶۹، «رناتو ویگا» با خطایی غیرضروری روی «عزیز گانی‌یف» نخستین کارت زرد پرتغال در نیمه دوم را دریافت کرد. در این صحنه، بازیکن ازبکستانی ضربه‌ای به صورت خود دریافت کرد و داور بدون تردید مدافع پرتغال را جریمه کرد.

در دقیقه ۷۱ مسابقه، با وجود شکست سنگین چهار بر صفر، هواداران ازبکستان حاضر در ورزشگاه هیوستون همچنان با شور و هیجان از تیم خود حمایت می‌کردند و فضای پرنشاطی را در سکوها به وجود آورده بودند.

سه دقیقه بعد و در دقیقه ۷۴، پرتغال بار دیگر با ضدحمله‌ای سریع خطرساز شد. بازیکنان این تیم توپ را در میانه میدان پس گرفتند و کریستیانو رونالدو با سرعت به سمت دروازه ازبکستان حرکت کرد. توپ در محوطه جریمه به کاپیتان پرتغال رسید اما مدافعان ازبکستان به سرعت او را تحت فشار قرار دادند و اجازه ندادند ضربه خطرناکی به سمت دروازه زده شود.

نعمتوف مانع گلزنی CR7

در دقیقه ۷۵، رونالدو بهترین فرصت خود برای تکمیل هت‌تریک را از دست داد. دروازه‌بان ازبکستان، عبدالوحید نعمتوف، توپ را به شکلی نامطمئن دفع کرد و توپ مقابل رونالدو قرار گرفت. ستاره پرتغال بلافاصله ضربه‌ای دقیق به سمت گوشه پایین دروازه زد اما نعماتوف با واکنشی فوق‌العاده و شیرجه‌ای تماشایی اشتباه خود را جبران کرد و مانع از گل سوم رونالدو شد.

در دقیقه ۷۷، دو تیم دست به تغییراتی در ترکیب خود زدند. در تیم پرتغال، ژائو نوس و ژائو فلیکس از زمین خارج شدند و ترینکائو و برناردو سیلوا به جای آنها وارد میدان شدند.

در سوی مقابل نیز ایگور سرگیف (مهاجم پرسپولیس) جای عباس‌بک فیض‌الله‌اف را گرفت تا سرمربی ازبکستان با ایجاد تغییر در خط حمله، طراوت بیشتری به تیمش ببخشد.

در دقیقه ۸۴، «رافائل لیائو» با نفوذی سریع از سمت چپ وارد محوطه جریمه شد و در موقعیتی مناسب قرار گرفت، اما کنترل نه‌چندان دقیق او باعث شد توپ از دست برود و این فرصت خوب برای افزایش اختلاف از بین برود.

یک دقیقه بعد، در دقیقه ۸۵، «برونو فرناندز» شوتی از پشت محوطه جریمه روانه دروازه ازبکستان کرد که با واکنش خوب «عبدالوخید نعماتوف» همراه شد و دروازه‌بان ازبکستان توپ را مهار کرد تا از افزایش اختلاف جلوگیری شود.

تحقیر ازبکستان تکمیل شد

در دقیقه ۸۷ مسابقه، تیم ملی پرتغال گل پنجم خود را نیز به ثمر رساند تا برتری قاطع این تیم مقابل ازبکستان تکمیل شود.

این گل روی حرکتی سریع از سمت راست زمین و نفوذ «نلسون سمدو» شکل گرفت. مدافع پرتغال با یک پاس کات‌بک دقیق توپ را در فضای مناسب برای «رافائل لیائو» فراهم کرد و این مهاجم پرتغالی نیز با ضربه‌ای محکم و دیدنی توپ را به گوشه بالای دروازه فرستاد تا نتیجه ۵ بر صفر شود.

در نهایت این بازی با برتری ۵ بر صفر پرتغال به پایان رسید. به این ترتیب رستم آشورماتوف، ایگور سرگیف و اودیلجان خامروبکوف سه بازیکن استقلال، پرسپولیس و تراکتور شب تلخی را در ترکیب ازبکستان تجربه کردند.

در دیگر بازی این گروه تیم‌های کلمبیا و جمهوری کنگو صبح چهارشنبه ۳ تیر و از ساعت ۰۵:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم می روند.