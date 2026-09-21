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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۷

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

الفتی: اگر شرایط فدراسیون ژیمناستیک نابسامان باشد خداحافظی می‌کنم

الفتی: اگر شرایط فدراسیون ژیمناستیک نابسامان باشد خداحافظی می‌کنم

ملی‌پوش ژیمناستیک گفت: اگر شرایط فدراسیون ژیمناستیک همچنان نابسامان باشد، کم‌کم به خداحافظی فکر خواهم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، مهدی الفتی، ملی‌پوش ژیمناستیک ایران، با تمجید از عملکرد تیم ایران در بازی‌های آسیایی گفت: ژیمناستیک در این دوره یکی از بزرگ‌ترین رقابت‌های خود را تجربه کرد و بهترین تیم‌ها در مسابقات حضور داشتند، اما ملی‌پوشان ایران با غیرت و عملکردی خوب برنامه‌های خود را اجرا کردند. مسابقات واقعاً سطح بالایی داشت و بهترین تیم‌ها شرکت کرده بودند. بچه‌های ما با غیرت و خیلی عالی مسابقه دادند و آقای حمیدی، آرمان خدایی و تمام بچه‌ها بهترین برنامه‌های خود را اجرا کردند و بهترین نمرات را به دست آوردند.

وی ادامه داد: امیدوارم با پایان مسابقات، نتایج خوبی برای بچه‌ها رقم بخورد و همه بتوانند به فینال راه پیدا کنند تا برای حضور در فینال و کسب مدال آماده شوند و برای رسیدن به مدال تلاش کنند. میزبانی در بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل و تغذیه، واقعاً در سطح دوره قبلی بازی‌ها نبود و شرایط ضعیف‌تر بود. البته سالن تمرین و سالن مسابقات خوب بود و مشکل خاصی نداشت، اما در مجموع میزبانی آن چیزی نبود که از بازی‌های آسیایی انتظار می‌رفت.

ملی‌پوش ژیمناستیک ایران درباره برنامه‌های آینده نیز عنوان کرد: بعد از بازی‌های آسیایی مدتی استراحت خواهیم داشت و پس از آن برای کسب سهمیه المپیک تمریناتمان را آغاز می‌کنیم. امیدوارم شرایط فدراسیون خوب باشد و همه چیز به روال قبل برگردد تا بتوانیم دوباره برای کسب سهمیه المپیک تلاش کنیم.

وی گفت: اگر شرایط فدراسیون همچنان نابسامان باشد، کم‌کم به خداحافظی فکر خواهم کرد.

کد مطلب 6953424
سیده فرزانه شریفی

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