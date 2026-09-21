به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، مهدی الفتی، ملی‌پوش ژیمناستیک ایران، با تمجید از عملکرد تیم ایران در بازی‌های آسیایی گفت: ژیمناستیک در این دوره یکی از بزرگ‌ترین رقابت‌های خود را تجربه کرد و بهترین تیم‌ها در مسابقات حضور داشتند، اما ملی‌پوشان ایران با غیرت و عملکردی خوب برنامه‌های خود را اجرا کردند. مسابقات واقعاً سطح بالایی داشت و بهترین تیم‌ها شرکت کرده بودند. بچه‌های ما با غیرت و خیلی عالی مسابقه دادند و آقای حمیدی، آرمان خدایی و تمام بچه‌ها بهترین برنامه‌های خود را اجرا کردند و بهترین نمرات را به دست آوردند.



وی ادامه داد: امیدوارم با پایان مسابقات، نتایج خوبی برای بچه‌ها رقم بخورد و همه بتوانند به فینال راه پیدا کنند تا برای حضور در فینال و کسب مدال آماده شوند و برای رسیدن به مدال تلاش کنند. میزبانی در بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل و تغذیه، واقعاً در سطح دوره قبلی بازی‌ها نبود و شرایط ضعیف‌تر بود. البته سالن تمرین و سالن مسابقات خوب بود و مشکل خاصی نداشت، اما در مجموع میزبانی آن چیزی نبود که از بازی‌های آسیایی انتظار می‌رفت.



ملی‌پوش ژیمناستیک ایران درباره برنامه‌های آینده نیز عنوان کرد: بعد از بازی‌های آسیایی مدتی استراحت خواهیم داشت و پس از آن برای کسب سهمیه المپیک تمریناتمان را آغاز می‌کنیم. امیدوارم شرایط فدراسیون خوب باشد و همه چیز به روال قبل برگردد تا بتوانیم دوباره برای کسب سهمیه المپیک تلاش کنیم.



وی گفت: اگر شرایط فدراسیون همچنان نابسامان باشد، کم‌کم به خداحافظی فکر خواهم کرد.