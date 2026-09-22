به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، هنگامه هادیانی، ملیپوش ژیمناستیک هنری ایران، در پایان رقابتهای مقدماتی پرش خرک بازیهای آسیایی ناگویا با میانگین امتیاز ۱۲.۳۶۶ در جایگاه سیزدهم قرار گرفت. وی در حرکت نخست امتیاز ۱۱.۹۰۰ و در حرکت دوم ۱۲.۳۳۳ را به ثبت رساند و با میانگین ۱۲.۳۶۶ به کار خود در مرحله مقدماتی پایان داد.
هادیانی نخستین زن ژیمناست ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که در بازیهای آسیایی شرکت کرده است.
بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا
پایان کار دختر ژیمناستیک ایران با کسب جایگاه سیزدهم
هنگامه هادیانی، ملیپوش ژیمناستیک هنری ایران در رقابتهای مقدماتی پرش خرک بازیهای آسیایی ناگویا در جایگاه سیزدهم قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، هنگامه هادیانی، ملیپوش ژیمناستیک هنری ایران، در پایان رقابتهای مقدماتی پرش خرک بازیهای آسیایی ناگویا با میانگین امتیاز ۱۲.۳۶۶ در جایگاه سیزدهم قرار گرفت. وی در حرکت نخست امتیاز ۱۱.۹۰۰ و در حرکت دوم ۱۲.۳۳۳ را به ثبت رساند و با میانگین ۱۲.۳۶۶ به کار خود در مرحله مقدماتی پایان داد.
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