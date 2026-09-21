به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالدیانتی‌نسب، مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد، از راه‌اندازی و ورود نیروگاه خورشیدی ۲۰ کیلوواتی به مدار و تجهیز ۶ پاسگاه محیط‌بانی در مناطق حفاظت‌شده و صعب‌العبور استان به برق خورشیدی خبر داد.

وی گفت: در راستای سیاست‌های سازمان حفاظت محیط زیست و با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، نیروگاه خورشیدی ۲۰ کیلوواتی در استان راه‌اندازی و وارد مدار شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد افزود: در همین راستا و با هدف بهره‌مندی از انرژی‌های پاک، ۶ پاسگاه محیط‌بانی استان نیز به سامانه‌های برق خورشیدی مجهز شدند.

وی تصریح کرد: پاسگاه‌های محیط‌بانی خفر، پشت‌کره و کوه‌گل به صورت کامل و ۱۰۰ درصدی از طریق برق خورشیدی تأمین و روشن شده‌اند.

دیانتی‌نسب ادامه داد: سه پاسگاه دیگر شامل میمند، خاریدون و آب‌سپاه نیز به صورت تقویتی از انرژی خورشیدی بهره‌مند شده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت دستگاه‌های محیط زیستی به سمت انرژی‌های پاک، گفت: محیط زیست باید در زمینه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر الگویی برای سایر بخش‌ها باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خاطرنشان کرد: استفاده از انرژی خورشیدی در پاسگاه‌های محیط‌بانی، به ویژه در مناطق دورافتاده و صعب‌العبور، علاوه بر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، می‌تواند به کاهش آلاینده‌ها، توسعه پایدار و تأمین برق مطمئن کمک کند.

وی افزود: با ورود نیروگاه خورشیدی به مدار و تجهیز پاسگاه‌های محیط‌بانی، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در مجموعه محیط زیست استان افزایش یافته و زمینه کاهش و صرفه‌جویی در مصرف برق نیز فراهم شده است.

دیانتی‌نسب ابراز امیدواری کرد این روند با قوت ادامه پیدا کند و مجموعه محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در مسیر استفاده گسترده‌تر از انرژی‌های پاک، نقش پیشرو داشته باشد.