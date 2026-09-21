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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

آمادگی کامل شبکه برق پایتخت با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی سال جدید

آمادگی کامل شبکه برق پایتخت با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی سال جدید

یک مقام مسئول از اجرای اقدامات گسترده در جهت آمادگی شبکه برق پایتخت و ایمن‌سازی تجهیزات برق و استقرار نیروهای عملیاتی در نقاط مهم پایتخت همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، کامبیز ناظریان، مدیرعامل این شرکت، از اجرای اقدامات گسترده برای آمادگی شبکه برق پایتخت ایمن‌سازی تجهیزات برق شهر تهران در آستانه سال تحصیلی ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای افزایش آمادگی شبکه برق پایتخت همزمان با آغاز فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها توسط متخصصان و کارشناسان برق پایتخت انجام شده است.

وی در ادامه افزود: با توجه به اهمیت تأمین برق پایدار و ایمن در مراکز آموزشی و همچنین افزایش تردد شهروندان در روزهای ابتدایی سال تحصیلی، نیروهای عملیاتی توزیع برق پایتخت در روزهای ابتدایی سال تحصیلی ۱۴۰۵ در نقاط مهم و اصلی شهر تهران مستقر خواهند شد و با استفاده از خودروهای عملیاتی مجهز به پیشرفته‌ترین تجهیزات، آماده رسیدگی سریع به حوادث احتمالی، رفع اشکالات شبکه و استمرار خدمت‌رسانی به شهروندان خواهند بود.

ناظریان همچنین با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به ایمنی دانش‌آموزان و کودکان در محیط خانه و مدرسه اظهار کرد: آموزش کودکان در خصوص نحوه صحیح استفاده از وسایل برقی، رعایت نکات ایمنی و مدیریت مصرف برق در خانه و مدرسه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و خانواده‌ها و مسئولان مدارس باید با آموزش و فرهنگ‌سازی مناسب، کودکان را نسبت به خطرات برق و شیوه صحیح استفاده از تجهیزات برقی آگاه کنند.

کد مطلب 6953759
علی فروزانفر

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